Sylvia García: "El sueño olímpico de las gimnastas de Chad está cada día más cerca"

Sylvia García es directora técnica del Club de Gimnasia Artística de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y, a través de la Fundación Ramón Grosso, conoció al padre Camille Manyenan, un jesuita chadiano, director del Colegio San Francisco Xavier en Toukra (Chad). "Quería ofrecer algo a las niñas de su país, para hacerlas entender que eran capaces de cualquier cosa a través de la educación y los valores del deporte". De ahí surgió la idea de crear el equipo nacional de Chad de gimnasia artística que hoy ya mira con ilusión a los Juegos de París 2024.

¿Cómo fueron sus inicios en Chad?No fueron fáciles. En 2016 me voy a Chad, un país donde las mujeres alcanzan su mayoría de edad al casarse, incluso con 11 años de edad. La ablación del clítoris está a la orden del día, los derechos brillan por su ausencia.. El simple hecho de tener agua corriente o luz eléctrica cuando aprietas un botón les sorprende. Pero encontramos niñas que querían forjarse un futuro a través del deporte. Educar a través de la gimnasia siempre me motivó, pero en Chad, aún más.

¿Qué trabas se encontraron?.En aquella época fue más o menos fácil. Los chadianos pedían un visado a la embajada francesa y pudimos traer a un pequeño grupo de niñas. Poco a poco perfilamos el grupo hasta las cinco componentes actuales: MBaiamdéné Bonté (11 años), Denemian Cecilia (15 años), Nadzilembay Anne-Marie (15 años), Abdoulaye Achta (14 años) y Founaigna Grace de Dieu (15 años). Las trabas son las burocráticas. Los tiempos no son los mismos en su país y a veces, pesa bastante.

¿Qué diferencias hay a la hora de entrenar a estas deportistas?.Me he encontrado con unas niñas que se saben conocedoras de la oportunidad que se las ha brindado para entrenar en España. Si en este país es un deporte costoso por el material empleado, imagínate en Chad. Ellas son conscientes de que si pueden proponérselo, pueden hacerlo. Son esponjas y aprenden en un mes lo que a una alumna de nuestro Club le cuesta más tiempo. También tienen otra fisionomía, están muy fuertes y quieren hacerlo muy bien, pero lo importante son las ganas que ponen en conseguirlo, en dar pequeños pasos.

Las cinco llegaron en 2020, ¿cómo fue el confinamiento para ellas?Fue un periodo extraño para todo el mundo, pero tanto las familias de acogida como nosotros estuvimos muy pendientes de cubrir todas sus necesidades. No fue hasta el año pasado cuando pudieron volver, pero la muerte del presidente provocó muchas revueltas en Chad y era muy peligroso para ellas, por lo que no ha sido hasta este año, cuando han podido ver a sus familias de nuevo.

Ahora serán unas estrellas en su país ¿se han abierto las puertas?La verdad que las puertas siempre estuvieron abiertas, lo que pasa es que no había ningún tipo de infraestructura, solo un grupo de gente que quería ayudar a educar a través del deporte, por lo que partíamos de cero. En Chad hay un alto índice de mortalidad, pero si les das la oportunidad de entrenar y además tienen ese hambre de aprender, no hay nada que no podamos hacer. El mayor escollo es la burocracia chadiana.