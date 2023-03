Ancelotti: "No sé qué es el cagómetro"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en rueda de prensa en la previa de su trascendental choque de Copa del Rey ante el Barça en el Santiago Bernabéu, en la ida de las semifinales del torneo del 'ko', y tuvo que hacer gala de su habitual elegancia para evitarse problemas a la hora de hablar del estado anímico de su oponente, que llega al clásico con dos derrotas consecutivas en su haber: "No sé lo que es el cagómetro".

Según el técnico italiano, que evitó también hablar de "revancha" después de la derrota en la Supercopa de España, la Copa del Rey es "una competición distinta contra un rival muy fuerte", por lo que descartó que el famoso 'cagómetro' estuviese instalado en la ciudad condal: "Va a ser entretenido, la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a una final, y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura".

Aun así, el técnico madridista cree que les faltó "compromiso y contundencia" en aquella final de la Supercopa de España, en la que cometieron "errores individuales" que espera no volver a experimentar en los tres clásicos que les esperan en apenas un mes: "Repetirlos nos afectaría, pero creo que no se van a repetir porque estamos muy cerca de ganar una competición que es muy importante. Vamos a competir, no es el partido decisivo, pero podemos tomar ventaja".

"En un partido como el clásico es importante tener personalidad y coraje para hacer un partido completo en el aspecto defensivo y ofensivo. Tenemos ilusión porque estos partidos son los más bonitos para un jugador y es un partido muy importante porque nos falta poco para llegar a una final. Hay muchas cosas que permiten disfrutar de este momento y de intentar hacer lo mejor", indicó el preparador merengue.

Ancelotti, contrario a lo que muchos aficionados blancos creen, no está convencido de que lo que suceda en Copa del Rey vaya a afectar al Barça en Liga, ni a ellos en otras competiciones: "La Liga y la Champions son otra historia. La Copa es una competición que al principio no es la más importante, pero cuando llegas a las semifinales ya lo es. En las primeras fases no siempre pones al mejor equipo por Liga y Champions, se vuelve importante no al principio, pero sí al final".

El de Reggiolo cree también que los suyos llegan en buena posición de cara al tramo decisivo de la temporada: "Hasta ahora, comparado con el año pasado, llevamos dos puntos menos en Liga, pero no estuvimos en las semifinales de Copa y habíamos perdido la ida de octavos de Champions. No estamos mucho peor, estamos donde merecemos, pero ahora llega lo bueno y lo importante de la temporada. Cuando llegas así a marzo puedes competir en todas las competiciones. Estoy convencido de que podemos ganar algo todavía pero vamos a ver, no soy un mago".

Preguntado sobre arbitraje, Ancelotti también mantuvo su saber estar característico y admitió no saber quién es el colegiado del encuentro. Lo que sí dejó claro es que no considera que exista "corrupción" en estos momentos en el CTA o en la RFEF, más allá de lo sucedido en el pasado, y que José Luis Munuera Montero, árbitro del partido, "lo intentará hacer de la mejor manera".

Por último, el entrenador del Real Madrid confesó no tener claro todavía quién forma parte del equipo titular para el clásico, en el que no escondió que Kroos y Modric podrían no jugar juntos de inicio: "Kroos puede ser titular por la personalidad y la experiencia que se necesita en este tipo de partidos y por eso puede tener más ventaja que otros. Para renunciar a jugadores de este nivel hay que pensarlo, porque necesitas de muchas cosas como personalidad, energía y manejar el balón".