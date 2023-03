El próximo fin de semana vuelve el mayor espectáculo del motor, el 'Gran Circo', la Fórmula 1, y lo hace en este 2023 con la parrilla más apretada de los últimos años. Se espera un año de sorpresas, un curso en el que cualquiera de los veinte pilotos puede subirse al podio al final de la semana, pero entre ellos destaca un grupo de elegidos que peleará por lo más grande, el Mundial.

Los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez, y los de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc, vuelven a ser los principales candidatos. Eso sí, nadie puede descartar a Mercedes con el ambicioso Russell y con Hamilton apuntando a su octavo título mundial, ni a los Aston Martin, impulsados hacia la nueva era de la escudería británica gracias a Fernando Alonso y Lance Stroll.

Todo ello en un año en la que las distancias entre los cabezas de carrera y los últimos se ha reducido más que nunca. Escuderías como Haas, Alfa Romeo, Alphatauri o Williams han dado un paso adelante, todas ellas deseosas de ocupar la plaza de Alpine, algo más lenta este año.

Max Verstappen, a por la triple corona

El vigente campeón, Max Verstappen, no ha escondido sus armas en los test de pretemporada. El neerlandés quiere su tercer título consecutivo y tiene todo para lograrlo: un coche que no para de evolucionar, un equipo en el que mantiene el estatus de líder y un compañero de garaje, Checo, que conoce perfectamente los límites y se ciñe a su papel de escudero.

Las jornadas de pretemporada de Baréin no han dejado dudas. Los Red Bull van muy pegados al suelo, frenan más tarde que el resto al llegar a las curvas y salen antes y más rápido que el resto de ellas. La esperanza del resto de equipos es que la escudería austriaca no se haya guardado un as bajo la manga en unas sesiones que acostumbran a ser verdaderas partidas de póker.

Dos luchas paralelas en Ferrari

Ligeramente por detrás de los Red Bull aparece la 'Scudería', un equipo que ha dado prioridad a mejorar el ya sólido proyecto del año pasado con el que ya estuvo cerca de dar caza a 'Super Max'. El camino parece el correcto, las sensaciones de la semana previa al arranque del Mundial han sido buenas, pero la lucha de ambiciones vuelve a poner en riesgo sus posibilidades reales de ganar.

El problema de Ferrari aparece de nuevo de puertas para adentro. Cuentan con dos pilotos jóvenes y capaces de pelear por cosas grandes, dos hombres que se olvidan de actuar como compañeros cuando hay mucho en juego, y lo que tienen entre manos no es poco: el Mundial de Fórmula 1. Los roles de Sainz y Leclerc deben estar perfectamente definidos desde el primer fin de semana, pues de ello dependerá la capacidad del Cavallino Rampante de terminar con una seria sequía de títulos (15 temporadas desde que lo hiciera por última vez en 2007).

Alonso vs. Lewis: la lucha de Aston Martin y Mercedes

Se avecina la batalla del año, el regreso de una de las rivalidades más especiales del mundo del motor: Fernando Alonso vs. Lewis Hamilton. Los dos campeones mundiales llegan a 2023 con prestaciones similares, pues el retroceso de Mercedes y la evolución de Aston Martin los han igualado en la lucha por la tercera posición de la parrilla, e incluso la segunda, si Ferrari no responde a las expectativas.

Las dos leyendas tratarán de imponer la voz cantante en sus garajes ante el empuje de dos jóvenes muy prometedores que no están dispuestos a agachar la cabeza ante los mayores. Un caldo de cultivo de ambición que incluso podría espolearles a soñar con el Mundial.

Baréin, un estreno impredecible

Los seis pilotos mencionados acapararán las miradas de todos los seguidores de la Fórmula 1 desde este viernes, cuando saldrán a pelear por el primer Gran Premio del año en el trazado de Baréin. Este año la primera carrera llega con más incertidumbre que nunca, pues los equipos tan solo han tenido tres días de pruebas para afinar sus prototipos.