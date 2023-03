Karim Benzema no ha dejado pasar la oportunidad y lanzó varios mensajes envenenados a los premios The Best, a través de su cuenta oficial de Instagram. El francés, que quedó por detrás de Messi (1º) en la lista de dicho galardón y por delante de Mbappé (3º), compartió tres publicaciones, a sus más de 66 millones de seguidores, en forma de crítica sobre el resultado final de los premios otorgados en París.

Logros de Benzema durante la pasada campaña. Karim Benzema

El futbolista del Real Madrid compartió una 'stories' donde reflejaba todos los títulos, trofeos y galardones que logró con el club blanco y la Selección francesa durante la temporada pasada. En esta imagen podemos destacar los 63 goles y 21 asistencias que realizó Karim para ayudar a su equipo a conquistar la Champions, LaLiga y la Supercopa de España en 2022.

Benzema y Vinicius Benzema

El vigente ganador del Balón de Oro también quiso acordarse de su compañero de equipo, Vinicius Jr. El francés 'colgó' una foto con Vini con un mensaje significativo: ''The Beasts'' (las bestias). El brasileño, que no entró ni en el mejor once del año para los premios The Best, fue el gran olvidado de una gala que tuvo color albiceleste en la inmensa mayoría de premios.

Benzema Karim Benzema

Para finalizar, Benzema mostró su felicidad con una última publicación donde se puede ver al jugador blanco con una sonrisa de oreja a oreja y deseando las buenas noches a sus millones de fans: ''Bonne nuit'' (buenas noches).