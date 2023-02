De la Rosa confiesa el impacto de Alonso en Aston Martin: "Cuando habla Fernando, todos se callan"

Los test de pretemporada de Baréin le están funcionando muy bien a Aston Martin, especialmente a Fernando Alonso, que ha rodado en las dos primeras sesiones muy cerca de Max Verstappen y Red Bull nada menos. Por delante de los Ferrari, por encima de los Mercedes, muy lejos de los equipos punteros de media tabla como Alpine o McClaren, sus rivales más directos a priori, Aston Martin promete, y las sinergias entre el equipo y el piloto asturiano empiezan a crecer.

Pedro de la Rosa, embajador de la nueva escudería de Alonso, desveló algunos detalles sobre el primer día, entre los que destaca una confesión sobre el impacto de Fernando Alonso en Aston Martin: "A ver, cuando habla Fernando todos se callan. Respeto absoluto, todo el mundo atento porque Fernando dirige a los ingenieros hacia el problema principal del coche, no les hace perder el tiempo y eso, que parece una tontería no lo es en un mundo con el presupuesto limitado y los test tan condensados".

"Había muchas ganas de que se subiera para dirigir al equipo y decidir dónde orientar los recursos y los presupuestos. No muchos pilotos lo tienen y sus sensaciones eran buenas incluso con la nueva dirección asistida, estaba a gusto con el tren delantero y su conexión con el trasero", señaló el también piloto catalán, encantado con la adaptación del equipo a Fernando, y de Fernando al AMR23.

"Estaba muy tranquilo, incluso en un momento su ingeniero le ha dicho si quería más ala delantera con el neumático nuevo, lo que suele permitir ir más rápido, y él ha dicho que no, estaríamos modificando algo que no queríamos modificar, esa estabilidad de análisis: "Es el primer día de pretemporada, vamos a estar tranquilos y hacer las cosas bien, dejar el alerón como está aunque no sea óptimo', fue lo que dijo para así ir poco a poco", añadió De la Rosa, parafraseando las conversaciones entre Alonso y sus ingenieros.

Aun así, el arranque del Aston Martin de Felipe Drugovich empezó con un pequeño susto, y el del propio Alonso también. Desde dentro de la escudería residente en Silverstone el optimismo es evidente, aunque siempre rebajado con buenas dosis de prudencia, especialmente tras los problemas iniciales: "No hemos alterado el programa pese a lo ocurrido, ni hemos quitado peso al coche ni nada, no tendría sentido porque lo que buscamos es un punto de referencia, buscar estabilidad en la toma de datos y el comportamiento con neumáticos nuevos y usados, y necesitas el mismo peso. Nosotros y todos".

"Pero que nadie se venga arriba porque aunque nadie altera su peso, poco importan los tiempos, no sabes con cuanto ha rodado el resto y logrado sus respectivos tiempos (10 litros más o menos son tres décimas), así que de verdad, estamos satisfechos con nuestro trabajo, nada más. También, al tener que alterar el programa hemos dejado los juegos nuevos para el final que es cuando mejor está la pista. El sábado veremos más la foto real", explicó De la Rosa tras la primera sesión de entrenamientos.

En marzo empezarán los grandes premios y Alonso está muy ilusionado, como ya ha mostrado en estos test de pretemporada, aunque es precavido: "Las primeras cinco carreras o seis carreras en Alpine, estaba luchando mucho para sentir la parte delantera, diferentes configuraciones de dirección asistida, todas estas cosas. Este año solo tenemos una prueba de un día y medio en Bahrein, así que soy consciente de que no estaré al 100% en Bahrein, no en Jeddah, tal vez no en Australia".

"Para Aston Martin, intentar meterse en esa lucha de los tres primeros equipos sería demasiado ambicioso. Si pudiésemos ocupar esa cuarta plaza o estar donde estaba Alpine el año pasado, con más fiabilidad, estaría contento", aseguró Alonso, que prefiere hablar en la pista, aunque se traten de unos entrenamientos, y rebajar la expectación antes de comprobar el verdadero rendimiento del Aston Martin AMR23. Seguro de sí mismo, con la ilusión de un niño, pero siempre concentrado y prudente.