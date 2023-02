La ex-mujer de Negreira se pronuncia sobre los pagos del Barça: "Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron"

El 'caso Negreira' sigue azotando al fútbol español, especialmente al estamento arbitral, a la RFEF y al FC Barcelona, aunque el principal protagonista del escándalo es justamente el ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

El ex-colegiado, número dos del arbitraje español durante 24 años, cobró entre 2001 y 2018 cerca de siete millones de euros de un solo cliente, el Barça, a través de la empresa Dasnil 95 S.L., que curiosamente se dedicaba a vender bolígrafos, llaveros y camisetas personalizadas. Negreira ofreció 'asesoramiento verbal' al club culé, que no ha podido constatarlo con documentos, para "garantizar la neutralidad" de los árbitros, mientras su hijo confraternizaba con los colegiados que iban a trabajar al Camp Nou.

Todo ello ha quedado acreditado por Hacienda, mientras la Agencia Tributaria y la Fiscalía continúan indagando. Sin embargo, esas cuantías millonarias que recibió Negreira a través de su empresa, y que le suponían el 95% de sus ingresos, parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Tras analizar propiedades y cuentas bancarias de Enríquez Negreira, no se ha detectado ningún crecimiento destacable en su patrimonio durante ese periodo.

Una incógnita, el destino y paradero del dinero, que podría arrojar mucha luz sobre el caso. Sin embargo, como adelantó OKDIARIO, ni siquiera sus familiares saben nada de ese dinero. Así lo atestigua María Luisa Romero, ex-mujer de Negreira durante décadas y madre de su hijo Javier Enríquez, que confirmó en una entrevista al mismo medio que "si recibió esas cantidades, a casa no llegaron".

Romero asegura que no percibió ni detectó en casa en ningún momento esas enormes cantidades de dinero que supuestamente entraban en la familia, a razón de cerca 200.000 euros en los primeros años, que aumentaron por encima del medio millón de euros anual a partir de 2008. Además, cree que las amenazas por carta y burofax al club catalán no iban de farol: "Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando".

María Luisa Romero vivió todos esos pagos acreditados del Barça a su marido en su primera época juntos, hasta que el matrimonio se rompió. Aun sí, admite que el ex número dos de los árbitros sí pasó por épocas boyantes en lo económico: "Cuando ha tenido dinero, se lo ha aspirado. Ha sido derrochador, pero también ha sido de ayudar mucho. Se tenía que haber ayudado a sí mismo".

Según explica, Negreira siempre fue muy opaco con sus actividades en su época de directivo del colectivo arbitral: "Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie". Negreira, que según su ex mujer se encuentra "hundido y abatido", era "una persona hermética, que no contaba nada" de sus negocios al núcleo familiar. A excepción, claro, de su hijo, al que involucró en esos trabajos poco claros que realizaban para el F. C. Barcelona.

Tanto hermetismo ha resultado en lo evidente, pues ni siquiera la que fuese esposa del árbitro de Primera División y mano derecha del presidente de los árbitros desde 1994 tiene constancia alguna de dónde fue ese dinero. Los técnicos tributarios que analizaron el estado patrimonial de Negreira tampoco detectaron grandes lujos, pero sí un flujo incesante de enormes cantidades de efectivo extraídas de cajeros en esa época; el principal apunte contable de la partida de gastos de Dasnil 95.

En los años que duró su matrimonio con Negreira, incluidos esos años con pagos del Barça, la ex-esposa asegura que no hubo mansiones, coches lujosos o grandes viajes de vacaciones. "Yo lo único que sé es que esto mueve mucho dinero, y el dinero mueve muchos intereses. Aquí, en su entorno, no hemos visto ni un duro, nada de nada", confiesa la señora Romero.

De hecho, tal y como consta en la investigación de Fiscalía, Negreira sigue empadronado en un domicilio del barrio barcelonés de El Congrès, en un edificio de pisos humilde, de apenas tres plantas, apartado del centro de la ciudad condal. "No sé si le han utilizado como intermediario, pero que no te extrañe. Ese dinero no lo hemos visto nunca, de hecho le han tenido que ayudar de vez en cuando porque no tenía, le han tenido que dejar dinero en estos años" añade Romero, evidenciando que ese dinero podría no haber sido destinado al propio Negreira.

Esa ausencia obvia y evidente de enriquecimiento significativo o crecimiento patrimonial personal, a pesar de haber ingresado más de 7 millones de euros por sus 'servicios'. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a investigar más en profundidad otra de las posibles líneas del caso, la que señalaba su ex-mujer: Negreira podría ser una pieza más, aunque importante, en un engranaje mucho mayor del que se lucró durante más de una década y media a cambio de "tantos años de confidencias y favores prestados".