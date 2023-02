Dejar la selección o que ella te deje a ti

La selección ha dejado a Sergio Ramos. Es un honor para él. Nadie debería dejar la selección nacional de su país por muy bueno que sea o haya sido. Debería ser la selección la que lo deja a uno. En este sentido y parece que sin querer, Sergio Ramos ha dado una lección: no querer irse hasta que lo echen. Es más, Ramos no debería haber publicado una nota de despedida. Quizá el seleccionador dure menos de lo que le queda de carrera al jugador.

Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, ha llamado a Sergio Ramos para decirle que no lo va a convocar sea cual sea su rendimiento. Suena raro y no es coherente con lo que ya había dicho el nuevo responsable del equipo nacional en alguna entrevista, pero es su decisión y su responsabilidad. Desde hace un tiempo, se permite a los jugadores de alto nivel dejar la selección por voluntad propia. Llegan a un acuerdo con el técnico y ya no se les vuelve a convocar. Esto nos parece normal, pero la realidad es que no está del todo bien. La selección debería dejar al jugador, aunque sea duro.

Si un jugador no quiere que se le convoque debe avisar antes. De lo contrario, si no se acude a una llamada, se puede incurrir en una infracción de la Ley 10/90, conocida como ley del Deporte, que recoge en su artículo 47 la obligatoriedad de acudir a una convocatoria nacional y en sus artículos 76 y 79 la calificación de esta actitud como infracción muy grave y las sanciones que ello conlleva. La participación en la selección nacional una vez que se llama al jugador es una obligación legal.

Ramos dice en su comunicado que le hubiera gustado dejar la selección de otro modo: o por una decisión personal o por una bajada clara de rendimiento. Dice envidiar a Messi, a Modric o a Pepe y se declara orgulloso de sus éxitos y de ser el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de España. De la Fuente debería haber sido más sensible o un poco más valiente. Ramos se merecía el honor de no ser convocado.