¡Bombazo mundial! Ronaldinho jugará en la Kings League en el equipo de Ibai Llanos

Había muchos rumores, pero la bomba finalmente llegó a la Kings League. Ronaldinho será jugador del Porcinos FC en la octava jornada de la competición como jugador número 12. Se suma al elenco de jugadores y exjugadores profesionales que participan en los diferentes equipos, pero dando un salto notable de 'glamour' y buscando batir todos los récords de audiencia hasta el momento.

El anuncio llegó en un 'streaming' especial donde Ibai nada más empezar y con una sonrisa de oreja a oreja comunicaba que el brasileño y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol llegaría a la liga. Se iba a hacer de rogar ya que desde el inicio hasta el anuncio habría una espera de más de una hora con un contador al más puro estilo de TheGrefg.

Estalla la emoción durante la retransmisión

Gerard Piqué llegaba al plató de 'After Kings' desolado por la reciente eliminación del FC Barcelona en la Europa League, pero rápidamente adoptó ese carácter tan propio del presidente de la liga y entre risas decía que no era completamente seguro que el brasileño viniera, ya que faltaba el último 'ok' por parte del jugador. Esto provocó un aura de desconfianza entre los presentes a pesar de la filtración que hubo minutos antes por redes sociales.

🚨 BOMBAZO 🚨



📌 Confirmado que el jugador número 12 de Porcinos para la Kings League es ni más ni menos que Ronaldinho.



👉 Se ha filtrado en Tiktok, adjunto foto. pic.twitter.com/95py93qEv9 — Frost Sports (@frost_sport) February 23, 2023

Ante la incertidumbre, tanto Ibai como Piqué comentaban que tenían un 'Plan B' por si fallaba el 'Plan A', pero que ni de lejos era tan espectacular y que sería una decepción total. A tan solo 25 minutos del final de la cuenta atrás todos hacían bromas y se mandaban mensajes a través del Whatsapp mientras el secretismo era el protagonista de la noche.

Ibai: "Si utilizamos el plan B va a ser una decepción total"

Al término de la cuenta atrás y delante de más de 250.000 personas en Twitch salió a la luz el nombre del crack brasileño y explotó la locura entre los asistentes y el chat. Podremos disfrutar el próximo domingo 26 de una de las mayores estrellas mundiales del fútbol pisando de nuevo el verde de un campo de fútbol en la ciudad condal donde tantos culés pudieron disfrutar de la sonrisa eterna y de los regates imposibles.