Los duros ataques de Ramos a Luis de la Fuente en su adiós de la selección: "El fútbol nunca es solo fútbol"

Sergio Ramos anunció este jueves su retirada de la selección española de fútbol con un sentido comunicado en redes sociales en el que no dudó en señalar al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente. Tal y como específica en la carta abierta que ha compartido en redes sociales, el técnico riojano le habría comunicado la decisión de no contar más con él, algo que no ha sentado bien al central del PSG. Estas han sido las frases más contundentes de Ramos:

Sobre la decisión del seleccionador

[Luis de la Fuente] Me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar.

Es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo

Creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal.

Sobre su veteranía en el vestuario

Ser joven o menos joven no es virtud o un defecto.

Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol

Una reflexión sobre la injusticia

El fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol

La despedida más dolorosa

Lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros

Gracias de corazón a los que siempre creísteis en mí