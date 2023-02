Feliciano López dejará el tenis profesional a sus 41 años en este curso 2023, una decisión anunciada hace meses que cada vez está más cerca. Para ello ha diseñado ya un camino final que compartió este jueves ante los medios: pasará por México, España e Inglaterra, pero no se despedirá del público español en el Mutua Madrid Open, torneo que ahora dirige.

"Acapulco, Barcelona y Mallorca están confirmados, aunque también le pedí una wildcard al torneo de Queen's. Si me la dan, mi último torneo será allí, esa es la idea que tengo en un principio", confirmó el toledano.

El español comparecerá por última vez en torneos que han sido muy especiales para él en su larga carrera. En la pista dura de México cosechó su último triunfo, en dobles junto a Tsitsipas en 2022, en Barcelona se llevó el título en 2018 junto a Marc López, y en Queen's -su torneo favorito en hierba- levantó la copa en dos ocasiones en solitario (2017 y 2019) y una junto a Andy Murray (2019).

Sorprende la decisión de no disputar por última vez el torneo de mayor categoría de España, el Masters 1.000 de Madrid, del que ocupa el cargo de directos desde hace algunos años. "Lo descarté, había que pedir permiso y al final no sé si compensaba. Ha pesado más el poder estar trabajando que tener un baño de masas, que no lo necesito y tampoco me apetece tanto", sentenció.