Vinícius, de la mofa y las críticas crueles a ser reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo

El mundo del fútbol está todavía en shock después de lo sucedido este martes en Anfield. En uno de los escenarios más míticos –sino el que más– del deporte rey, el Real Madrid dio un golpe de autoridad de los que quedan en el imaginario colectivo y dejan la sensación de que el equipo blanco es, en Europa, imbatible.

Ni siquiera encajar dos goles en menos de un cuarto de hora ante todo un Liverpool y en tal escenario hizo mella en un equipo mentalmente indestructible que se aferra a jugadores legendarios curtidos ya en mil batallas. Pero no fueron ellos los que tiraron del carro, los que levantaron al equipo. El encargado de hacerlo se trata de un jugador que ha recibido un sinfín de críticas desde que llegó a España siendo un adolescente –con 17 años–, que aguantó mofas constantes por sus fallos, que ahora es masacrado en muchos campos con intolerables insultos racistas y que ya es, por derecho propio, uno de los mejores jugadores del mundo. Quizás el mejor.

Tal afirmación no es en vano. Son los propios entrenadores los que reconocen ya a Vinícius el status por el que tanto ha trabajado. "Vinícius es el jugador más determinante del mundo", aseveró Carlo Ancelotti tras la exhibición del brasileño en Anfield. Esas palabras pueden parecer normales viniendo de su propio entrenador, pero fue el técnico rival al que no le quedó más remedio que asumir el jugador en el que se ha convertido el carioca. "¿Cree que a día de hoy es uno de los mejores jugadores del mundo?", le preguntó un periodista a Jürgen Klopp tras el encuentro. "¿Vinícius? Sí", respondió el alemán sonriente mientras asentía en diversas ocasiones con la cabeza.

"Parece haber nacido con la camiseta del Real Madrid puesta. No puede ser una personalidad más coherente con la personalidad del club", reflexionó Jorge Valdano sobre Vinícius. Se refería el argentino a ese aspecto mental indestructible del equipo blanco y el que también tiene el brasileño. Reponerse de críticas tan voraces y duras como las que ha recibido, de las mofas constantes, de los crueles memes de las redes sociales, no es para nada un asunto sencillo. Menos para un jugador tan joven –22 años tiene ahora– y con la presión que tiene vestir la camiseta madridista. Por no hablar de los insultos racistas que parecen haberse convertido en una norma en muchos de los estadios españoles que visita.

Alto y claro, Jorge Valdano:



"@vinijr parece haber nacido con la camiseta del @realmadrid puesta. No puede ser una personalidad más coherente con la personalidad del club". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/cFy1xSKCfW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 21, 2023

Al desequilibrio constante que ya generaba nada más convertirse en mayor de edad ha unido, poco a poco, el resto de las virtudes de un gran delantero. Cada vez está más acertado en el pase, ahora elige mejor cuándo encarar y cuándo no, sabe calmarse en los momentos más tensos y ha añadido la definición. Su primer gol, con una rosca perfecta al palo largo cuando estaba rodeado de rivales, lo demuestra. Después forzó el error de Alisson en el segundo gol, provocó la falta del tercero y le regaló a Benzema el cuarto.

"Tú, el año que viene, Balón de Oro", se mofó de él Eric García en marzo de 2022. Una de las incontables provocaciones que recibe en los partidos. Que nadie descarte que el central del Barça acabe acertando, porque ya es uno de los mejores jugadores del mundo.