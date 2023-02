Márquez, ambicioso para el Mundial 2023: "He sacrificado mucho estos tres años para pelear de nuevo el campeonato del mundo"

Marc Márquez ya tiene entre ceja y ceja el comienzo del Mundial de MotoGP 2023, en Portugal (Portimao) el próximo 24 de marzo. El octacampeón mundial está impaciente por subirse de nuevo a su Honda, y así lo ha reflejado este miércoles, en una declaración de intenciones de lo más elocuente: "He sacrificado mucho en estos tres años, en lo personal y profesional, para pelear de nuevo el campeonato del mundo".

Así de claro y de motivado se ha mostrado Márquez de cara al próximo mundial en el acto organizado por el equipo Honda Repsol en la sede de Repsol en Madrid, con motivo de la presentación oficial de sus pilotos y sus nuevas motos RC213V para 2023. Junto a él, además, ha estado el campeón del mundo en 2020, Joan Mir, flamante nuevo fichaje de Honda que ha lucido de forma oficial por primera vez sus nuevos colores con evidente ilusión por la oportunidad recibida.

"Cuando dejas de priorizar el lado deportivo y dejas de entregarlo todo, los resultados no van a llegar nunca. La diversión está bien, pero a mí me apasiona la competición, las carreras, los domingos" declaró Marc Márquez, entusiasmado por encarar un nuevo mundial después de haber superado unos últimos cursos convulsos.

"La presión es una cosa con la que el deportista debe convivir, sobre todo si eres un ganador. Te hace sacar un punto más y estar más concentrado, la eché de menos el último año. De hecho, me la ponía yo a mí mismo para buscar resultados realistas, para mejorar. La historia de este equipo habla de tener que luchar por los títulos, y esa es la ilusión, pelear por el título" aseguró Márquez en la rueda de prensa posterior al acto, convencido de sus posibilidades y las de su compañero Mir.

Para esa pelea por el campeonato mundial, Márquez también ha descartado que las lesiones o las caídas vayan a influir en su pilotaje: "Mi estilo, ADN y filosofía son los mismos que cuando tenía 20 años. La experiencia suma y debo saber utilizarla porque hay muchas carreras y muchos puntos en juego. Tienes que ser intenso, cuantas más armas estratégicas tienes, mejor puedes controlar la situación, pero mi idea es salir y pilotar con instinto, como todos estos años".

Marc Márquez posa para Honda antes de la nueva temporada de Moto GP. Honda Repsol Team

Su preparación ha sido la óptima después de unos años complicados, y el piloto español así lo ha reconocido: "Por fin he tenido un invierno normal. Físicamente estuve muy bien en los test y aún queda un mes de mejora. Soy perfeccionista, quiero estar al 100% en Portimao. Las sensaciones son ilusionantes, soy optimista y tengo ganas de trabajar, tenemos que remar en la misma dirección, vengo de mis peores tres años por las lesiones, igual que Honda, pero he dado un pasito en el trabajo físico y Honda con la moto, espero hacer un gran campeonato".

Antes de su intervención, eso sí, la nueva Honda RC213V fue la que atrajo todas las miradas. Acompañadas por un espectacular despliegue de luces y música a juego con la escenografía, un escenario giratorio fue apartando la barrera que escondía las nuevas motos que pilotarán Márquez y Mir, personalizadas ya con los números que usará cada uno.

Sobre la nueva moto también han hablado los pilotos, lógicamente, pues serán los encargados de domarlas y conducirlas hacia la victoria: "Estamos trabajando para hacer una moto rápida, competitiva y segura. El año pasado ya comprobé esas mejoras en seguridad, aunque la moto tampoco avisa cuando ocurre. Vamos a esperar a los Grandes Premios, podemos probar cosas técnicas en los entrenamientos pero no vemos nuestro nivel real" afirmó Márquez.

Las nuevas Honda RC213V de Márquez y Mir. Honda Repsol Team

"En los test de Sepang me encontré ya con otros pilotos en pista, con las Ducati, Yamaha y Aprilia, y es verdad que hay diferencias, pero no se podrá ver el nivel real de todas hasta que comiencen las carreras" añadió Márquez sobre la evolución de la Honda, en la que el trabajo de los ingenieros nipones está siendo especialmente intenso. "No sabría situar a la Honda, depende del circuito donde empecemos, pero si trabajamos bien el fin de semana de Portimao estaremos seguro en el grupo de los cinco favoritos".

"Estamos trabajando en reforzar todos los puntos en los que perdemos, sin perder las referencias pero mejorando donde perdíamos el año pasado, al salir de las curvas. Nosotros describimos los problemas, y los ingenieros trabajan en dar soluciones para que volvamos a estar donde debemos, en lo más alto", destacó el ocho veces campeón del mundo.

Aunque Márquez no esté especialmente contento con el rendimiento de la Honda en pasados años, y no sea muy optimista con los inicios del nuevo modelo en 2023, cree que el trabajo de Honda ya se está notando: "Tuvimos una reunion muy productiva con Honda para reaccionar en 2023. Debían entender que era el momento de hacer cambios, de presionar para mejorar, y lo han hecho. Han decidido cambiar y ya vimos en Malasia que el trabajo había cambiado por completo. Acepto ese papel y espero que trabajemos de forma productiva para el futuro".

Márquez y Mir posan con su mono, casco y montados en la Honda RC213V. Honda Repsol Team

En los últimos tiempos, su relación con el equipo japonés no ha sido la idónea, después de años lastrados por las lesiones del de Cervera y las malas prestaciones de la moto Honda. Sin embargo, su mente sigue centrada al 100% en el equipo con el que debutó en MotoGP en 2013: "A veces hay que tensar la cuerda para obtener resultados, unos tiramos de los otros pero siempre hemos tenido un compromiso mutuo, y la confianza está recargada al máximo. Tenemos dos años de contrato para luchar por el mundial y seguir creciendo juntos".

"Honda y yo nos respetamos mucho, nos hablamos cara a cara. Como piloto quiero lo mejor de ellos, empujo porque quiero ganar, pero algunas veces hay que ser paciente. Tenemos una relación muy larga con subidas y bajadas pero sigo encantado aquí" reiteró el piloto catalán, reforzando con sus palabras su vínculo con el equipo con el que ha ganado en seis ocasiones el mundial de Moto GP.

Un mundial que incorpora este año las carreras al sprint algunos sábados; un nuevo formato que Márquez no sabe si será positivo, pero sí que contribuirá a ver "fines de semana más intensos", y que ha llegado para reactivar el interés por la disciplina: "Por la aerodinámica, Dorna (Moto GP) es consciente de que las carreras son distintas, menos espectaculares, y que no están en su mejor momento. Los expertos deben ver cómo llegar a las nuevas generaciones".

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, acompaña a los pilotos del equipo Honda Repsol junto a Marcos Fraga, director de comunicación de Repsol; Alberto Puig, director deportivo del equipo; y Tetsuhiro Kuwata, responsable de HRC. Agencia EFE

El evento, que no se celebraba desde 2019 debido a la pandemia, ha servido como introducción oficial del equipo a la temporada que va a comenzar a finales de marzo, y para festejar los 29 años de unión y alianza entre la marca nipona y la española. Por ese motivo, la presentadora y periodista Itziar Muñoz ejerció como madrina del acto, y estuvo acompañada por nombres importantes dentro tanto de Repsol como de Honda.

En primer lugar la acompañó en el escenario Marcos Fraga, director de comunicación y marca de Repsol, que destacó la unión de "dos compañías que llevan al máximo las prestaciones de sus máquinas y de sus pilotos, que protagonizan el espectáculo deportivo, combinando tecnología y valores". No en vano, Repsol Honda ha sumado bajo esa denominación 15 campeonatos mundiales y 183 victorias, como resaltaron en el evento.

Después de Fraga, llego el turno de Tetsuhiro Kuwata, director del Honda Racing Team: "Juntos hemos escrito grandes historias hasta ahora, y queremos seguir añadiendo páginas. Hemos trabajado mucho para mejorar estas maquinas en todas las áreas, ya sabemos que este año va a ser un desafío porque las Moto GP son muy competitivas. Me encanta ver a Marc sano de nuevo, queremos darle una moto a su altura. Todos sabemos de lo que es capaz y su objetivo es el de siempre, queremos darle la moto adecuada para que vuelva a lo más alto del campeonato".

Mir y Márquez, listos para la nueva temporada. Honda Repsol Team

Unos deseos que van en consonancia con los expresados por Márquez con anterioridad, y con los del debutante en Honda Joan Mir. El flamante fichaje, ataviado ya con el mono oficial de Honda, no podía ocultar su alegría: "Me he imaginado muchas veces con estos colores puestos, tengo muchas ganas de empezar y estoy superagradecido. Creo que venimos de temporadas complicadas, estamos intentando sacar el mejor paquete para empezar la temporada".

"La moto y el motor se pilotan muy diferentes, no ha sido fácil la adaptacion, aunque estamos cerca de un buen nivel competitivo. Un cambio siempre da frescura, y ser compañero de Marc es la mejor manera de medirte a ti mismo porque te comparas con el mejor. Cuando tienes dos pilotos competitivos, uno aprieta al otro para dar siempre más. Además, los dos hemos visto las mismas cosas en la moto y eso ha ayudado a los ingenieros en Japón a mejorarla" explicó el balear.

"No se que le faltó a Pol o Jorge para triunfar en este equipo. Intento tenerlo todo controlado y dar el máximo de todo lo que soy y lo que puedo aportar. Más allá de los fracasos de otros, debo centrarme en mí mismo y darlo todo. Soy diferente a ellos y está en mi mano controlarlo" reconoció Mir, impulsado también por esa misma presión de la que hablaba Márquez.

El campeón del mundo de Moto 3 y Moto GP sabe que "las expectativas están altas", aunque tiene claro que deben trabajar a diario: "Este año tenemos un reto muy grande delante, no sé honestamente si estaré preparado para pelear el podio en la primera carrera, debemos enfocarnos en mejorar, ir sacando esa intensidad carrera a carrera. No me puedo permitir fracasar, necesito estar arriba por mí y por el equipo".