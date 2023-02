El vacile de Ceballos a Courtois por su fallo ante el Liverpool: "Que asistencia"

Pocos errores se le recuerdan a Thibaut Courtois desde que defiende la portería del Real Madrid. Ninguno de la gravedad del de este martes ante el Liverpool en Anfield, que sirvió para que Mohamed Salah hiciese el segundo gol de los 'reds' en los primeros 15 minutos. El fallo quedó en un susto, pues el conjunto blanco se impuso por 2-5, pero Dani Ceballos no ha dejado pasar la oportunidad de vacilar a su compañero a costa de su metedura de pata.

El guardameta belga utilizó sus redes sociales para poner en valor la actitud del equipo para sobreponerse en el duelo tras empezar con un resultado adverso. "Los grandes equipos saben borrar los fallos. ¡Espectacular victoria en Anfield!", escribió en Instagram junto a una imagen suya sacando de puerta.

Entre los comentarios destacó el del centrocampista utrerano, al que la publicación le vino de perlas para bromear con su compañero. "Qué asistencia amigo", le comentó el andaluz, ante lo que Courtois sólo pudo responder con dos emojis llorando.

"No me pasa mucho, era un balón difícil de cara, controlé bien, pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me botó en la rodilla. Es mala suerte", apuntó después del partido el cancerbero, que añadió que "el primer gol de Vini nos hizo respirar".

El belga valoró que "tenemos siempre la calidad para reaccionar. Por buscar algo bueno en lo malo es que el gol nos invitó a reaccionar", aseguró tras señalar que poco después de que el Liverpool anotase el segundo, "le pasa lo mismo a Alisson", lo que devolvió las tablas al marcador.

El conjunto blanco encarriló los octavos de final en Anfield con un contundente 2-5 a pesar de arrancar perdiendo. Aún así, los futbolistas de Carlo Ancelotti no quieren confiarse, conscientes de que aún tienen pendiente la vuelta en el Santiago Bernabéu.

"No creo que seamos el gran favorito. El Madrid va a estar en la pelea hasta el final pero el Liverpool no es el equipo del año pasado. Juega bien pero es vulnerable a la espalda. Con la nueva regla todo puede pasar, tenemos presente lo que pasó con el Chelsea. Todo puede pasar, siempre somos favoritos pero veremos hasta donde podemos llegar", opinó Courtois.