Nadal pide el premio Laureus para Messi y el argentino responde incrédulo: "Que vos me pongas eso me deja sin palabras"

Rafa Nadal lanzó un guiño a Leo Messi este martes con ocasión del anuncio de los nominados al premio Laureus World Sports -en el que ambos están nominados- con un mensaje en redes sociales que sorprendió al argentino. El reciente ganador del Mundial de Qatar no pudo contener la emoción, y lo expresó con una elegante respuesta al manacorí en sus redes sociales.

"Un honor ser nominado de nuevo a los premios Laureus Deportista del año... pero... este año... Vamos Leo Messi te lo mereces tú", escribió el ganador de 22 títulos de Grand Slam en una historia de la red social Instagram.

Ante esto, el ganador de siete Balones de Oro no pudo contener su emoción y respondió con un elegante mensaje de gratitud a Nadal. "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... muchas gracias Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha", escribió.

En su mensaje, además, el argentino destacó la igualdad entre ambos nominados: "Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad", sentenció.

El mensaje de respuesta de Leo Messi a Rafa Nadal. Instagram @Leomessi

Los nominados contra los que compiten Nadal y Messi

Rafa Nadal y Lionel Messi competirán con Max Vertstappen, Mondo Duplantis, Kylian Mbappé y Stephen Curry. Los seis nominados de cada categoría son elegidos por votación del Panel de Nominación de los Medios, compuesto por 1.400 de los principales periodistas deportivos, salvo en las categorías de deportista con discapacidad y el premio al deporte 'para el bien', que son elegidos por paneles de especialistas.