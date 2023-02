Xavi frivoliza en rueda de prensa con el 'caso Negreira': "En el vestuario hasta hacemos bromitas"

El FC Barcelona se halla sumido en una crisis que ha hecho tambalear los cimientos del club como entidad, y del fútbol español en su conjunto. Uno de los equipos más grandes del mundo, con un jefe de los árbitros a sueldo para realizar informes verbales por el módico precio de 7 millones de euros. Un escándalo del que aún queda por esclarecer muchos factores, pero que el entrenador culé, Xavi Hernández, no considera como tal.

Por eso mismo, le restó importancia a todo lo referente al 'caso Negreira' este sábado en rueda de prensa: "El vestuario lo está afrontando de la mejor manera posible y hasta hace alguna bromita". El técnico aseguró que "a nivel grupal" no ha tratado el tema con el vestuario, que lo está afrontando "de la mejor manera posible" y que incluso se hace alguna broma al respecto, banalizando un evento que podría significar la caída a los infiernos del Barça.

"Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible y competir. No lo hemos tratado a nivel grupal, no se ha ni hablado", afirmó el de Terrassa, que no quiso entrar más al trapo y dejó en esa anécdota su valoración sobre el 'caso Negreira'. Además, el técnico egarense reiteró la capacidad del vestuario para aislarse de este tipo de temas externos a lo deportivo

Xavi insistió en otra respuesta que sus jugadores están centrados en el próximo partido. "Hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, algo de balón parado del Cádiz y todo del Cádiz. Hemos hecho un aislamiento gaditano", zanjó. El Barça se juega más que tres puntos este domingo en el Camp Nou, con las miradas de medio mundo puestas sobre el club por un escándalo que su propio entrenador y sus jugadores no consideran como tal.