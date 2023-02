Tebas muestra sus primeras dudas sobre el 'caso Negreira': "Hay indicios de que algo no está bien, esto se tiene que aclarar"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha viajado este viernes hasta Barcelona para la presentación de LaLiga Genuine Santander, pero su atención en la rueda de prensa posterior ha estado centrada única y exclusivamente en el 'caso Negreira', el escándalo de los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, que habría recibido hasta 7 millones de euros de la entidad blaugrana entre 2001 y 2018.

Lo primero que quiso aclarar Tebas, nada más llegar a la rueda de prensa, fue el tema de la prescripción del delito, en el que se reiteró: "En la disciplina deportiva, son hechos prescritos. Ninguna entidad deportiva puede buscar una sanción, porque está prescrito. Incluso nos podrían abrir una investigación por ello".

Según explica el presidente de la Liga, llegados a este punto tienen las manos atadas y no pueden intervenir en el apartado deportivo, aunque ha puntualizado cómo habría actuado la Liga en otra situación: "Si no hubieran prescrito, habríamos abierto un expediente disciplinario. Estos expedientes van al Juez de disciplina social, y la sanción va desde el apercibimiento verbal hasta una expulsión de LaLiga". El problema, nuevamente, los plazos de prescripción previstos en la Ley del Deporte.

Independientemente, Tebas también aclaró que la Liga había "estudiado el tema" pero que había decidido no interponer una "denuncia penal" porque "entorpecería la investigación de la Físcalía". Una Fiscalía que, según el presidente de la Liga, "lleva seis meses investigando con mucha discreción", mientras la Agencia Tributaria "mantiene también en secreto las inspecciones". Además, el mandatario afirmó que "Bartomeu, Soler y Grau han ido a declarar recientemente, no hace años".

Del mismo modo, Tebas arrojó algo de luz sobre qué se puede esperar si la sangre del 'caso Negreira' acaba llegando al río, más allá de esas sanciones deportivas que ya ha descartado: "En el ámbito penal, puede haber consecuencias deportivas. Pero es un tema muy abierto en el código penal. Nuestra vía no puede continuar, porque está prescrito, pero la investigación sigue en lo penal. Y hay que ver qué considera aún la Fiscalía. Si ven delito, pondrá denuncia y si no, pues no. Vamos a esperar. No especulemos. No creemos incertidumbre".

Aun así, sí que dejó caer que todas las sospechas e informaciones no pueden ser infundadas: "LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están sucediendo. Hay indicios. Son hechos extraños y no habituales. El importe, los conceptos... Esto se tiene que aclarar. Son una serie de pagos, por unas cuantías que no están claras. No sé si ha afectado o no a los resultados de los partidos, pero como presidente de LaLiga no me gusta, ni las facturas ni los pagos. LaLiga no puede estar pasiva ante los indicios de que algo no está bien" denunció Tebas desde la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El máximo mandatario de la Liga insistió en seguir mostrando las poderosas dudas que le genera todo lo relativo al 'caso Negreira', pero con la prudencia que aconsejan todo este tipo de asuntos jurídico-legales: "Todo indica que hay indicios, no que haya prueba o delito. Indicios que deberían investigarse. No queremos entorpecer la investigación, que terminará en unos meses".

"Intentarlo (comprar árbitros) ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados. Los indicios de facturas, los conceptos, para que los árbitros sean neutrales, no es lo suyo en un juego limpio de una competición. Es extraño, se tiene que aclarar", reiteró Tebas, que negó haber hablado con alguno de los presidentes azulgranas salpicados por el caso: "No he hablado con ninguno de ellos. Tienen mi teléfono. Los hechos son los que son. Los hechos los debe aclarar la Fiscalía. No nos gusta todo lo que ha salido. Si alguno debe aclarar algo, lo debe decir en la Fiscalía".

El presidente actual, Joan Laporta, lo que sí ha hecho es insinuar la presencia de intereses ocultos en la publicación de todas las informaciones. En cambio, Tebas ha estado incidiendo recurrentemente en ese papel crucial de la Fiscalía en el curso de toda la investigación, y lo ha usado para acallar a los más 'conspiranoicos' barcelonistas que señalan al Real Madrid y su 'prensa afín' como instigadores de una campaña de persecución contra el Barça:

"La Fiscalía no investiga por una manzana lanzada, es la Agencia Tributaria la que comunica unos hechos. No es un tema de conspiración. Otra cosa es el ruido mediático y que unos les pongan más énfasis. Somos mayores para saber quiénes son más objetivos. No hay una conspiración de Madrid, son hechos objetivos que investiga la Fiscalía" descarta Tebas.

"En esa época, no he visto partido raros. Pero en los partidos amañados que he llevado a los tribunales tampoco vi nada raro. Con la Juventus no fue porque los árbitros decidieran acciones de los partidos sino en su elección y designación. Pero la tentativa ya es delito, no hace falta llegar al hecho" aseguró el presidente de la Liga, utilizando el ejemplo más recordado por el mundo futbolístico estos días, el de la Juventus de Moggi que fue descendida a Serie B por amaños así.

Igualmente, Javier Tebas confirmó lo que ya era de dominio público sobre los asesores arbitrales en equipos de fútbol: "Los tienen, pero no en activo. Son ex árbitros. Es un conflicto de intereses que no se puede permitir. La diferencia es que Negreira estaba en activo". Para el presidente de la Liga, además, lamentó la mala imagen del fútbol español de cara al extranjero, donde se sigue el caso con mucho interés: "Esto está haciendo mucho daño al fútbol".

"Los árbitros los designa un Comité, no el CTA, y nunca tuvieron presión, según me han dicho. He hablado con los que estuvieron en ese momento" desveló Tebas, que asegura también confiar en los colegiados al 100%: "Yo creo a los árbitros si dicen que no intervenían. Los ingenuos de la directiva del Barça fueron quienes cayeron en la trampa".

"El Barça podría ser víctima de un estafador" continuó en esa línea Tebas para terminar, intentando encontrar una explicación que exculpe en algo al FC Barcelona. "He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente. En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos. Si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador, o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo".

Para despedirse, Tebas lanzó un mensaje de concordia: "No tenemos manía al Barcelona ni mucho menos. Me gustaría venir más veces a Barcelona. Es una deuda con esta ciudad".