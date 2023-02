La jornada 22 de la Liga acapara todas las miradas... por el 'caso Negreira'

El 'caso Negreira' ha copado toda la atención del mundo del deporte en España durante las últimas horas, y con razón. Sin embargo, ha opacado hasta cierto punto el regreso un fin de semana más de la Liga, si no fuese porque el líder Barça está implicado en la trama y la investigación por haber mantenido a sueldo (millonario, por cierto) al vicepresidente del CTA a cambio de 'asesoramiento verbal' sobre el arbitraje español. La credibilidad de toda la competición está en entredicho, pero nada ni nadie puede impedir que la Liga siga su curso.

Por tanto, la jornada 22 presente un doble atractivo que la hace imperdible. Por un lado, todas las batallas por cosas importantes siguen abiertas, en su punto álgido, y queda ver cómo podría afectar la situación al Barça, Xavi y sus jugadores. Por otro lado, queda ver también cómo reaccionan el resto de equipos ante las noticias, ya que ninguno se ha pronunciado aún, y cómo es la relación entre los clubes y las aficiones con los equipos arbitrales, en tela de juicio a nivel moral desde que se descubrió la investigación de la Fiscalía.

La jornada 22 de la Liga Santander

Girona - Almería (Viernes, 21.00 horas). El conjunto catalán abre por segunda jornada consecutiva la terna de partidos del fin de semana, y lo hará con mal recuerdo de la anterior. Tras sucumbir ante el Cádiz, el Girona regresa a refugiarse a Montilivi, donde recibe a un rival directo por la salvación como el Almería, que también viene de perder. Solo dos puntos les separan de los andaluces, que se sitúan a otros dos del descenso, por lo que el duelo entre ambos se antoja decisivo.

Real Sociedad - Celta de Vigo (Sábado, 14.00 horas). Vuelve la Real a Anoeta en una situación idílica para confirmar sus buenas sensaciones. El Celta querrá pescar en río revuelto para alejarse del descenso, pero los de Imanol tienen entre ceja y ceja entrar en Champions. Saben que corren el riesgo un año más de desinflarse en la recta final del campeonato, y pondrán toda la carne en el asador para evitarlo. Será difícil parar a los 'txuri-urdin', que se aferran con fuerza a esa preciada tercera plaza.

Betis - Valladolid (Sábado, 16.15 horas). El Benito Villamarín se prepara para recibir a los suyos en una jornada idónea para meter presión a Atlético y Real Sociedad para lograr esa plaza Champions con la que sueñan en Sevilla. El Valladolid ha mejorado mucho en la segunda vuelta y acumula tres jornadas sin perder, por lo que será un rival correoso para los de Pellegrini. Además, el Pucela necesita seguir sumando para huir de un descenso hiperpoblado.

Mallorca - Villarreal (Sábado, 18.30 horas). El conjunto bermellón es prácticamente imbatible en Son Moix este año, y Javier Aguirre lo sabe. La salvación pasa por seguir sumando como locales en su fortín particular, aunque el Villarreal es un equipo muy complicado de parar. No lo parece, pues acumula tres derrotas consecutivas, pero el 'submarino amarillo' siempre sale a flote, y no se quiere terminar de desenganchar de la pelea por puestos europeos. Aun así, apenas tres puntos, los que se juegan, les separan en la tabla.

Osasuna - Real Madrid (Sábado, 21.00 horas). Una de las visitas más complicadas que le quedan al Madrid en su pelea contra el Barça y el tiempo para ganar la Liga. No será fácil ganar en El Sadar, y menos ante un equipo que sueña con entrar en Europa. Suman cuatro encuentros sin ganar, y tendrán delante a Vinícius y el regresado Courtois, pero no deberán lidiar con Benzema, que será baja. Partido de mucha tensión con mucho en juego, en el que la Liga puede quedar a merced de los culés si pierde el Madrid.

Elche - Espanyol (Domingo, 14.00 horas). El partido más importante de la temporada para el Elche, otra vez en casa, donde ganaron hace dos semanas su primer partido de la temporada. Las ínfimas opciones que mantiene el conjunto ilicitano de salvarse pasan por ganar todo lo posible, y no hay mejor momento para ello. El Espanyol lleva tres partidos sin ganar y se encuentra vulnerable, al filo del abismo, por lo que podría ser su momento para dar el golpe y apretar aún más todavía el descenso más poblado en años.

Rayo Vallecano - Sevilla (Domingo, 16.15 horas). Duelo en Vallecas entre dos equipos con más que perder que ganar. Los de Iraola quieren ganar para seguir enganchados al tren europeo, anhelo y sueño de una grada entregada a su equipo. Unos puestos a los que va ascendiendo poco a poco el Sevilla, condenado hasta hace poco a los infiernos, donde podría volver si no sigue ganando. Por lo pronto, son nueve los puntos que les sacan los locales, así que Europa parece una quimera, y más después de haber coqueteado más de la cuenta con el descenso.

Atlético de Madrid - Athletic Club (Domingo, 18.30 horas). Una parada más en el 'vía crucis' liguero de los rojiblancos, que no pueden ganar el título pero pueden quedarse fuera de la Champions. Son cuartos, y uno de los euqipos que les aprietan les visita en el Metropolitano. Los 'Leones' llegan con Valverde renovado hasta 2024 y con la moral por las nubes, conscientes además de que no es tan complicado asaltar el estadio de los colchoneros. Si ganan, se pondrían solo a tres puntos de los del 'Cholo'. Más problemas para Simeone.

FC Barcelona - Cádiz (Domingo, 21.00 horas). El plato fuerte de la jornada, con el mundo entero pendiente de los azulgrana... y del árbitro. Contexto convulso para que los de Xavi intenten amarrar del todo la Liga, y escenario idóneo para que el Cádiz se de un homenaje histórico por carnavales y logre huir del descenso con autoridad. El 'caso Negreira' planeará sobre el encuentro en todo momento, pero no debería ocurrir nada extraño, ni el espectáculo debería alejarse de sus estándares habituales de calidad. Veremos.

Getafe - Valencia (Lunes, 21.00 horas). Baraja se estrena como entrenador del Valencia en una visita complicada por el pasado y por el presente. Ambos clubes han desarrollado una cierta rivalidad en los últimos años por la Copa del Rey y sus rifirrafes en eliminatorias, pero este podría ser el partido más tenso de todos. Con un Coliseum de uñas con su equipo, el que gane podría salir del descenso, y sobre todo, hundir aún más a su rival. 18º contra 19º, duelo dramático en Getafe.