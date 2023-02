Almeida ironiza con el 'caso Negreira': "Imagínense ustedes que hubiera sido el Real Madrid" 

Multitud de figuras públicas y cargos políticos se han pronunciado en las últimas horas respecto al 'caso Negreira' y la supuesta compra de árbitros por parte del Barcelona entre, como mínimo, 2016 y 2018; y hoy ha sido el turno de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que no ha dejado pasar la oportunidad de hacerse oír sobre el tema de moda que sacude los cimientos del fútbol español.

Almeida, pese a representar a todos los madrileños, es declarado seguidor del Atlético de Madrid y siempre ha hecho gala de su espíritu futbolero. De hecho, hace unos meses ya protagonizó un episodio polémico con Thibaut Courtois debido a la rivalidad que profesan los colchoneros en contra del Real Madrid. Por eso, hoy no ha dejado escapar la ocasión de mandarle otro 'recadito' a la afición madridista y al club como tal.

"Imagínense ustedes, y tengan en cuenta quién lo está diciendo, que hubiera sido el Real Madrid", ha comentado el primer edil de Madrid de forma irónica al ser preguntado por los medios tras la reunión del Consejo y Junta Local de Seguridad. Una observación basada en parte del argumentario en defensa del Barça que mucha de su masa social ha abrazado para escudarse: el 'y tú más'.

La falsa y aún por demostrar creencia asentada en parte de la afición española, la antimadridista, de que el Real Madrid también ha cometido irregularidades de forma sistemática para ser favorecido ha sido una de las múltiples excusas presentadas para intentar alejar las miradas del foco mediático que es ahora mismo Can Barça. Sin embargo, el club de la ciudad condal es el único involucrado en un caso de este estilo y de este tamaño en España.

Más allá de las chanzas y los comentarios afilados, Almeida afrontó con seriedad los hechos desvelados sobre los pagos que el FC Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira a cambio de asesoramiento cuando ocupaba la Vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Para el político del Partido Popular, se trata de hechos "gravísimos", y aunque no le corresponde una "valoración penal", ve lógico que los pagos de un club como el Barcelona al jefe de los árbitros generen "desconfianza" en la ciudadanía.

"Alguna irregularidad debe de haber", ha aventurado Almeida tras hacer referencia a las últimas informaciones publicadas sobre el caso. Según un burofax del propio Negreira dirigido al Barça que el diario El Mundo ha publicado en las últimas horas, el ex colegiado amenazó a la directiva blaugrana de Bartomeu con exponer dichas irregularidades si dejaban de abonarle las cantidades acordadas, para el alcalde madrileño no es casualidad. De igual modo, Almeida ha criticado que el ex vicepresidente de los colegiados estuviera dispuesto a "tapar esas irregularidades" a cambio de dinero.

Por último, el alcalde se ha referido a la reciente modificación de la Ley del Deporte que ha permitido "rebajar la prescripción", siempre en el ámbito de la Justicia deportiva, de actuaciones como las que se le imputan al FC Barcelona. "Creo que no beneficia a la limpieza de las competiciones", ha sentenciado el regidor madrileño.