Tras la aparición de las informaciones referentes a las amenazas del ex vicepresidente de la CTA, José María Enriquez Negreira al Barcelona si se destapaban "todas las irregularidades", las reacciones del ex presidente del Barça, Josep María Bartomeu, se han dado a través de una entrevista concedida al diario ABC donde ha aclarado que "El contrato está hecho desde la época de Núñez. Yo corté el grifo a Negreira. Laporta le había cuadriplicado el sueldo. Debería explicarlo".

De esta manera, el ex directivo azulgrana se ha pronunciado sobre el actual presidente del Barcelona Joan Laporta, quien ya ostentó el cargo durante los años 2003 y 2010 y al expresidente de la misma entidad, José Luis Núñez Clemente, (fallecido en 2018), quien dirigió el club entre 1978 y 2000.

Respecto a la información publicada ayer por el diario el Mundo en referencia a las amenazas, ha señalado que está "tranquilo porque fui el que cortó este servicio. Yo no tengo trato con el señor Enriquez Negreira y nunca me he reunido con él".

“Este burofax es de 2019, pero en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia... El club no jugaba con el dinero de nadie, simplemente dejó de contar con los servicios de su hijo, que era el que hacía los informes porque se decidió que a partir de entonces los haría un departamento interno del club. Y ya no hablé más con él ni tuve más noticias hasta que llegó el burofax. Cuando pasó el episodio de la llamada, su hijo nos dijo que no pasaba nada y que no le hiciéramos caso”.

Respecto al arbitraje, ha señalado que “Parece que con este servicio estuviéramos pidiendo más penaltis a favor o que quisiéramos condicionar las decisiones de los árbitros y no es así. Este señor tenía cero poder entre los árbitros”.

Con Laporta las facturas eran de 150.000 y con Sandro, de medio millón de euros

Bartomeu ha explicado sin tapujos en el mismo medio que “Cuando Laporta llegó al club las facturas eran de cerca de 150.000 euros y cuando Sandro es nombrado presidente, estas eran de mucho más de medio millones de euros; lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadruplicado el sueldo, debería explicarlo”.

También, según el diario ABC, iba a reunirse "con el entonces presidente de la Real Federación de Fútbol Española, Ángel María Villar y con Rubiales para quejarme". Iba personalmente a la Federación, pero servía de poco porque me decían que los árbitros eran un órgano independiente...”.