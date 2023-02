Carlo Ancelotti confirma las ausencias de Toni Kroos y Karim Benzema en el Sadar: ''No estarán para el partido de mañana''

Carlo Ancelotti ha comparecido durante este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna, que se disputará en el Sadar durante la jornada del sábado (21:00 horas). El técnico italiano confirmó que Kroos y Benzema serán bajas para el importante duelo liguero en Pamplona.

''Karim tiene algo de 'cansancio' y esperemos que esté para el martes. Kroos sale de una gripe y mañana también será baja'', apuntó el entrenador blanco. Asimismo, no quiso prestar ninguna declaración con respecto a la polémica que rodea al FC Barcelona: ''Sobre el 'Barçagate' no voy a decir nada''.

No obstante, Carletto se mostró muy tranquilo y aseguró que no tiene ninguna preocupación de que este escándalo salpique a la competición: ''No, me preocupa preparar los partidos, nada más. Aquí cada uno debe hacer lo suyo. Yo soy entrenador y hago lo mío; otras personas deberán hacer los suyo. Que la gente dude de la competición no es bueno. El deporte debe ser limpio siempre. Y para eso debemos colaborar todos".

Ancelotti se mostró optimista de cara a recortar los ocho puntos de distancia que lo separa del Barcelona en Liga: "El objetivo es ponernos, de momento, a 5 puntos. El calendario es exigente, con partidos importantes y queremos mantener las buenas sensaciones. Estamos bien, pero podemos mejorar aún más y vamos a por ello. En el fútbol pasas de lo mejor a lo peor en nada... y viceversa".

Además, el italiano ha asegurado que el partido de mañana no va a influir en la preparación del encuentro del martes que viene ante el Liverpool: "Al Liverpool lo conocemos muy bien, así que estamos dedicando las 24 horas a Osasuna. Lo de mañana es un partido muy importante porque nos podemos poner a 5 puntos. Mañana pueden jugar los mismos que en Anfield".

También fue preguntado por la temporada de Benzema, la cual está siendo una campaña llena de lesiones que lo están alejando de mostrar su mejor nivel: ''Tras el Mundial lo ha hecho muy bien. Ha marcado en casi todos los partidos, colaborando. No está lesionado, simplemente preferimos, por la edad, darle descanso. Así estará bien el resto de la temporada", sentenciaba un Carlo que confirmó la presencia de Modric y Vinicius en el once titular.

Ante la pregunta de si Rodrygo es competencia directa con Vinicius en la izquierda, Ancelotti fue claro y directo: "No. Sería un loco si 'enfrentase' a Rodrygo y Vinicius. Lo que puede pasar es que alguna vez jueguen juntos, en la punta de un 4-4-2".

Para finalizar la rueda de prensa, Carlo ha confirmado que Álvaro Rodríguez, canterano madridista, entrará en la lista de convocados: ''Estuvo en el Sudamericano Sub-20 y por eso no entró en las últimas convocatorias, pero mañana sí estará. Nos da un perfil diferente: alto y corpulento".