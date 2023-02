Brizuela tras la victoria en la prórroga del Unicaja frente al Barcelona: "He tenido los peores días de mi vida"

La Copa del Rey de baloncesto arrancó ayer en Badalona con la victoria del Unicaja contra el Barcelona (87-89) gracias al liderato en ataque por Darío Brizuela (27 puntos) y Kendrick Perry (22).

Brizuela, a pesar de tener a su hijo ingresado, firmó un partido de escándalo. Al finalizar el encuentro, rompió a llorar y al ser preguntado explicó que "he tenido los peores días de mi vida la semana pasada, mi hijo está en la UCI, está bien, ya se ha recuperado. Dudé si venir o no y mi mujer, mi familia y mis compañeros me han apoyado y todo lo malo que tenía dentro ha terminado por salir", declaró.

La final de infarto en la prórroga con la victoria del Unicaja, cita a los malagueños con el Real Madrid, que ganó de milagro al Valencia (86-85), por un puesto en la final el próximo domingo.