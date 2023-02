Montero aplaude el "trabajo independiente" de la Agencia Tributaria y no se pronuncia sobre el 'caso Negreira'

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha optado por la prudencia este jueves para evitar profundizar en la investigación de la Fiscalía sobre el ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Enríquez Negreira, que recibió pagos millonarios del FC Barcelona por asesorar al club mientras ejercía su cargo.

"No vamos a hablar de ningún contribuyente particular. La Agencia Tributaria desarrolla su trabajo de manera independiente y es un orgullo para todos los ciudadanos que todo el mundo, ante cualquier tipo de investigación, tenga que responder", expresó la ministra, que compareció durante tras la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que presentó el III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación.

Así, Montero ensalzó la labor "muy cooperativa" de la Agencia Tributaria con "otros tribunales, por supuesto la Fiscalía" y cualquier otro que lo necesite: "Poner en valor que la Agencia Tributaria está siempre en contacto con otras autoridades a la hora de detectar cualquier desviación de la ley o cualquier desviación de la norma", aplaudió.

Sin embargo, la titular de la cartera de Hacienda esquivó el indagar en el caso concreto que afecta al FC Barcelona: "Actuamos ahí en ese caso en auxilio judicial, pero me tienen que permitir no hacer ninguna referencia, porque no puedo hacerlo", afirmó.