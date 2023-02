La selección femenina sigue de dulce: goleada a Jamaica para seguir preparando el Mundial

Regresó al verde la selección española femenina de fútbol en Australia, en un nuevo test de preparación de cara al Mundial, y volvió a dejar buenas sensaciones venciendo de manera contundente a Jamaica (3-0), otra vez con caras nuevas en el terreno de juego, pero con una muy habitual en el banquillo, Jenni Hermoso.

La delantera del Pachuca mexicano, que está de vuelta en la Roja varios meses después de haber emitido un comunicado apoyando la decisión de 15 compañeras de no ser convocadas hasta que haya cambios en el combinado nacional, no se vistió de corto durante el partido. No fue de la partida inicial, ni tampoco saltó al terreno de juego en ningún cambio, por lo que habrá que esperar, mínimo, hasta este domingo, cuando España se enfrenta a Australia, para volver a verla con la selección.

No se la echó de menos sobre el césped, donde la referencia en ataque fue Esther González, que estuvo comandada en las bandas por Athenea del Castillo y Marta Cardona. El centro del campo fue plenamente madridista, con Teresa Abelleira, Claudia Zornoza y Maite Oroz en la sala de máquinas, mientras que la defensa fue la línea con más cambios: María Méndez e Ivana Andrés formaron una pareja de centrales inédita, con Sheila García en la derecha y la debutante Paula Tomás en la izquierda. La portería fue de Enith Salón.

La nueva fórmula de Jorge Vilda pareció funcionar, pues aunque a la selección le costó abrir la lata por la concienzuda defensa jamaicana, las ocasiones se sucedieron una vez que Oroz puso el primero en el marcador poco después de superarse la media hora de partido.

Estaba en una posición inmejorable la exfutbolista del Athletic, al borde del área pequeña, cuando un disparo de Zornoza se estrelló con el larguero. Entrando completamente sola desde atrás, el remate cayó a sus botas y la navarra no perdonó.

La conexión Esther-Cardona puso en peligro a la zaga de Jamaica en varias ocasiones, pero sería justo antes del descanso, tras ver cómo le anulaban un gol por una falta sobre una rival, cuando la granadina conseguiría colocar el balón en la red. La atlética vio el desmarque de su excompañera y le puso la pelota al espacio para que la ariete condujese y batiese a Spencer en el uno contra uno.

A la vuelta del descanso ya no saltaría el mismo trío ofensivo, sino Salma Paralluelo, Eva Navarro y Alba Redondo, aunque ninguna de ellas conseguiría volver a perforar la portería jamaicana. En su lugar, lo lograría otra suplente, Fiamma Benítez, que también dejó detalles de su calidad en la última concentración de la selección.

La futbolista del Valencia entró al campo en el 61 para sustituir a Zornoza y poco más de 15 minutos después cerraría la cuenta de España con un soberbio golazo a la escuadra, el primero que marca con la selección, tras recibir un balón de Paralluelo en el balcón del área.

"Objetivo cumplido. El primer objetivo que es ganar, hemos ganado, metido tres goles y portería a cero. Ha sido un partido complicado de jugar por el calor, casi 30 grados, el viento y habíamos aterrizado en Australia hace 48 horas", celebró el seleccionador español tras el encuentro.

La preparación de la Roja continuará este domingo con otro amistoso (8:00 hora española), esta vez ante la anfitriona de la Copa de Naciones, Australia, y cerrará la concentración el próximo miércoles ante República Checa (4:30 horas).