Baraja pide unión al valencianismo en su presentación: "Entrenar al Valencia es el sueño de mi vida"

La unión del valencianismo es la clave que apuntó Rubén Baraja, nuevo entrenador del Valencia, para salvar uno de los momentos más complicados de la historia del club, sumido en puestos de descenso en la jornada 21 y metido en una profunda crisis institucional. El entrenador pucelano fue presentado este miércoles y su mensaje fue claro: el equipo necesita a su afición.

"La prioridad ahora mismo es el equipo, hay muchas cosas por solucionar, pero se escapan de mi control. Me gustaría que la gente no hiciera manifestaciones en este momento, el equipo necesita a la afición, aunque entiendo que lo hagan", afirmó ex exjugador valencianista, consciente del ambiente crispado que vive la entidad con una ruptura casi total entre el máximo accionista, Peter Lim, y una afición desengañada.

Baraja no esconde que sentarse en el banquillo de Mestalla era su máximo deseo y que por fin se cumple, lo que le llena de ilusión pese al momento tan complicado que vive el club. "Entrenar al Valencia es el sueño de mi vida, era el hito máximo que me puse cuando me propuse empezar a entrenar. Es un día feliz y un gran honor volver a casa, a pesar del momento", afirmó.

"Por fin ha llegado la oportunidad que estaba esperando para ser entrenador del Valencia, no me planteé nada más. Hablar de cosas que no nos van a ayudar no es positivo, eso es algo secundario. No me siento con la autoridad de pedirle nada a la gente, pero necesitamos a la afición. Me siento capacitado y con confianza para darle la vuelta a la situación", añadió Baraja.

El técnico pucelano se mostró seguro de que el equipo che tiene armas más que de sobra para evitar el tan temido descenso. "El Valencia debe tener la entidad suficiente para salir de esta situación. Hay un grupo que tiene la intención de creer y crecer, es un grupo joven y eso me motiva mucho. Creo en las posibilidades de mejora", aseguró. "Es vital transmitir un mensaje de exigencia, estamos en el Valencia. Queremos ser un equipo competitivo, con energía, hambre", explicó Baraja.

Rubén Baraja solo ha firmado hasta el final de temporada, pero el pucelano asegura que eso no es ahora importante. "No estoy pensando en lo que va a pasar en junio ni en abril. No tengo necesidad de hipotecar al club, solo quería tener la oportunidad de entrenar al Valencia", aseveró el técnico.