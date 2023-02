La relación Leclerc-Sainz destaca en la presentación del nuevo Ferrari: "Competimos en todo"

Se respira tranquilidad en Maranello de cara a la nueva temporada. El espectacular SF-23 ha generado grandes expectativas tras su presentación y la relación entre Carlos Sainz y Charles Leclerc no ha hecho más que avivar la llama de la esperanza de volver a ver a un Ferrari coronándose campeón mundial, más de 15 años después.

El vínculo entre el español y el monegasco, a pesar de los rumores a final de la campaña pasada que apuntaban a algunas rencillas entre ambos, parece fuerte. Así de claro lo han dejado los dos en Fiorano antes de que el mundo viese por primera vez el nuevo monoplaza de la Scuderia.

"Está bastante igualado", ha explicado Sainz sobre cómo se ven sobre la pista. "Yo siempre intento ser más rápido y él siempre intenta ser más rápido, en todo lo que hagamos", ha asegurado, aunque ha querido dejar claro que existe un respeto mutuo entre ambos.

Así pues, ha destacado que son "competitivos y respetuosos", puesto que "nos llevamos bien y nos hemos empujado el uno al otro" en las dos temporadas que han compartido vistiendo el mono rojo, y así lo harán en esta tercera.

"Nos haremos mejores el uno al otro, hasta el final", ha reafirmado Leclerc, antes de encender a los 'tifosi' con un "Forza Ferrari, siempre". Como también han demostrado con los años, ambos pilotos anteponen siempre el bien común de la Scuderia y saben trabajar muy bien en equipo. De hecho, ambos han logrado 'poles' y victorias gracias al trabajo en la sombra del otro cuando lo han necesitado.

No fue el único momento en el que se pudo ver el buen rollo entre ambos. También se hizo evidente cuando al monegasco le tocó ser el primero en ponerse al volante del SF-23 para dar dos vueltas en Fiorano. "¿Puedo dar una más?", preguntó por radio cuando se le acabó el rodaje.

Se encontró con la respuesta directa de Sainz: "Es mi turno", le recordó el español, siempre en tono distendido, para que volviera al garaje y le dejase su lugar en el monoplaza, aunque la realización de la presentación del coche ya no mostraría al madrileño sobre la pista.

No habrá favoritismos en Ferrari

Todo esta cordialidad entre Sainz y Leclerc, sin embargo, podría verse enturbiada pronto en la temporada. Fred Vasseur también tomó la palabra en la presentación de su primer monoplaza como director general de la escudería Ferrari, y dejó muy claras las intenciones del equipo para este año: "No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero".

A priori, la situación es idónea para permitir a ambos pilotos exprimir todo su potencial, lo que debería repercutir en un rendimiento excelso de Ferrari como equipo. La Fórmula 1, por el contrario, es un deporte plagado de egos, y permitir que dos animales competitivos como Leclerc y Sainz peleen entre ellos sin restricciones podría ser contraproducente.

Sin un número uno claro en el equipo, las mejoras y novedades serán aplicadas en igualdad. De no serlo, Ferrari se metería en un buen lío interno. Sin tratos de favor inicialmente, esta igualdad también abre la puerta a una competencia feroz entre compañeros que la propia historia del 'Gran Circo' ha demostrado en múltiples ocasiones que no funciona, y que siempre salta por los aires