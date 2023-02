Luis Rubiales, presidente de la RFEF: ''El mayor embajador de la Superliga no es Florentino ni Laporta, es Javier Tebas"

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha lanzado este martes un nuevo 'dardo' a la gestión de Javier Tebas y manifestó su punto de vista sobre la 'nueva' Superliga y el ''empobrecimiento'' del fútbol español.

''El mayor embajador de la Superliga no es Florentino ni Laporta, es Tebas", reconoció el presidente de la RFEF. Además, criticó duramente el acuerdo entre LaLiga y CVC: ''No se puede dar un crédito de 40 millones a un club, pedirle que lo devuelva en 40 años y además quedarte con el 10 por ciento de los derechos de TV''.

Luis sentenció que este acuerdo está empobreciendo a LaLiga: ''Eso hace a los más pobres aún más pobres y a los ricos, más pobres, en relación con la Premier. Al final, LaLiga se está empobreciendo, hay que solucionarlo ya", agregó sobre las críticas de Tebas a la Superliga y el modelo de competición de Liga en España para competir con otras competiciones domésticas.

Asimismo, Rubiales tuvo unas palabras de apoyo hacia a Ceferin, presidente de la UEFA: ''Pienso igual que Aleksander, tenemos la mejor competición, la Champions. Se puede mejorar, pero dentro del fútbol. UEFA es el gobierno del fútbol, lo ideal es hacerlo como hasta ahora. UEFA tiene el apoyo de la UE, porque nos hemos acogido al modelo asociativo, no hay que romperlo. Respeto las otras formas de pensar, puede que coincida, pero no en las formas", sentenció el máximo mandatario del fútbol español que ''no está de acuerdo'' con el objetivo que planean Real Madrid y FC Barcelona para el futuro del fútbol europeo.