El piloto José Luís García finaliza sexto en el Rally de Suecia en su debut mundialista

José Luis García consiguió completar el exigente itinerario de la 70ª edición del Rally de Suecia que se disputó el pasado fin de semana en la región de Umeå. La prueba nórdica, la segunda del calendario del FIA WRC 2023, fue un duro desafío para el catalán en su debut mundialista acompañado por su copiloto, Daniel Cué, con el que logró alcanzar la meta en la jornada del domingo tras casi 300 kilómetros cronometrados sobre los rápidos y nevados tramos nórdicos.

Iniciar la andadura en el Mundial de Rallies en una de las carreras más icónicas y selectivas del calendario siempre es un reto exigente. Pese a la envergadura del desafío, García consiguió finalizar en la sexta posición de la FIA WRC Masters Cup, categoría reservada a los competidores mayores de 50 años, al volante de su Skoda Fabia Rally2 Evo, que estuvo gestionado técnicamente por el equipo MAPO Motorsport.

El camino hasta alcanzar la meta no fue nada sencillo para los integrantes del Tipo Racing Team by V-Sport, más si cabe cuando en la segunda especial de la etapa del viernes (TC3) sufrían una salida de pista que les obligaba a abandonar. Afortunadamente, el incidente no fue grave y tanto el dueto García-Cué como el coche se pudieron reenganchar sin problemas a la prueba al día siguiente gracias a la fórmula del súper rally, con la consecuente penalización de 60 minutos (diez por cada tramo no disputado).

“El viernes nos salimos cuando éramos sextos de nuestra categoría y el sábado, al volver a la carrera, tuvimos problemas con la presión del turbo, el coche no corría como siempre. Pese a ello, el balance general es muy positivo, ya que el objetivo prioritario era llegar a la meta y vivir el ambiente único de esta cita”, explicó el veterano piloto catalán nada más bajarse del podio final.

El Rally de Suecia es conocido dentro del calendario mundialista como la cita más exigente y selectiva para los debutantes foráneos, algo que José Luís García sufrió y disfrutó a partes iguales, lo que le da más valor al hecho de completar el recorrido con varias cuartas posiciones de su clase en los tramos que disputaron el sábado y el domingo.