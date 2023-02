El Getafe muestra su "máximo respeto" y "apoyo incondicional" a Jakub Jankto y el Sparta le dedica una canción de Metallica

El Getafe ha emitido a través de sus redes sociales un mensaje de "máximo respeto" hacia el jugador checo Jakub Jankto, que tiene cedido en el Sparta Praga y que ha anunciado este lunes en un vídeo su homosexualidad.

"Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto", asevera el club madrileño, al que Jankto llegó en 2021 y jugó catorce partidos y que le cedió en 2022 al Sparta Praga.

Jankto, de 27 años, fichó en 2021 por el Getafe procedente de la Sampdoria. Con el cuadro azulón disputó solo 14 encuentros de LaLiga Santander por culpa de una lesión antes de volver a la República Checa en agosto de 2022 tras ser cedido al Sparta de Praga.

Como internacional checo, ha disputado 45 encuentros y ha anotado cuatro goles, participando también en la Eurocopa 2020.

Por su parte, el club donde milita actualmente el jugador, el Sparta de Praga, le ha dedicado también a través de las redes sociales parte de una canción del grupo Metallica, Nothing Else Matters.

El tuit muestra su apoyo con la indiscutible frase compuesta por el propio cantante de la banda estadounidense, James Hetfield, "Nada más importa ". "So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And nothing else matters".

