Super Bowl, espectáculos, comida, cine y mucho marketing: así se fraguó el fenómeno del fútbol americano en España

El fútbol americano ya es una realidad cotidiana en España. El deporte más alejado de la cultura de las competiciones europeas se ha desatado de las cadenas que lo aferraban al público exclusivamente norteamericano, como un coloso sediento de audiencias que ha cruzado el charco para competir con un fútbol ahora en proceso de reinvención. No ha sido un camino corto, pero los resultados se han dejado notar tras dos décadas aplicando con ahínco la receta del éxito: Super Bowls, espectáculo, comida, cine y mucho marketing.

Unos 250.000 españoles trasnochan para ver la Super Bowl cada año, una cifra que refleja el impacto de la final de la NFL en nuestro país (a pesar de ser un evento que no se adapta al 'prime time' español, pues termina en la madrugada de un lunes), un partido que es mucho más que un partido y que se ha convertido, edición a edición, en el gran reclamo para los nuevos consumidores de este deporte.

Así lo confirma a 20 Minutos Alfonso Rubio, de 26 años, aficionado, jugador y colaborador en un podcast sobre los Eagles (Eagles Spain), equipo perdedor en la final disputada en la madrugada de este domingo. "Mucha gente empieza viendo la NFL solo por la Super Bowl, yo intento que mis amigos que la ven por primera vez se queden enganchados a la siguiente temporada", confiesa un fan apasionado que no se pierde ningún partido de su equipo. "De lo único que me arrepiento es de haberme enganchado tan tarde", añade.

De lo único que me arrepiento es de haberme enganchado tan tarde.

La fiesta de la Super Bowl, un espectáculo para todos

A golpe de Super Bowls la NFL ha sabido penetrar en nuevos mercados, con una estrategia que no ha dejado a nadie fuera, incluso a los que inicialmente no entendían o no disfrutaban del deporte. El atractivo es la experiencia más allá del juego, y eso se puede palpar en el ambiente nocturno de Madrid, donde numerosos locales aprovechan la ocasión para preparar una velada exclusiva.

Entre ellos se alza como lugar de culto el Fridays de Paseo de la Habana, a escasos metros del Santiago Bernabéu, uno de los locales pioneros en la retransmisión de la gran cita del deporte estadounidense. Hasta allí se desplazó 20 Minutos para vivir desde dentro, rodeado de aficionados, una noche muy especial que se repite "cada año desde 1992", tal y como explica Lidia Ferrer, directora de marketing de la cadena.

Varios aficionados disfrutan de la velada en Fridays. Fridays

El salón se convierte en una verdadera fiesta multicolor -por las camisetas de diferentes equipos de la liga americana que portan los aficionados- horas antes de que arranque el juego. En la previa, mientras Villarreal y Barça disputan un enfrentamiento de liga con escasa atención de los presentes, las jarras de cerveza y los platos de costillas, alitas de pollo y hamburguesas completan las mesas en una de las noches más frenéticas para los que trabajan tras los fogones. "Una cena media el día de la Super Bowl triplica por tres cualquier otra cena", asegura Lidia.

Poco a poco, el ambiente se convierte en una olla a presión que estalla en una ovación con el vuelo del primer balón. Un grito unánime celebra el arranque del partido más esperado del año, más de cuatro horas de acción que muchos planifican con una precisión milimétrica. "Mañana los clientes más fieles llamarán para reservar mesa para la próxima edición", asegura la responsable de marketing de la cadena, "cada año lo retransmitimos en más locales, la demanda crece cada vez más".

Mañana los clientes más fieles llamarán para reservar mesa para la próxima edición

Un ejemplo son Diego, Ramón y Miguel, tres amigos que llevan siete años seguidos quedando en la misma mesa para ver el partido. "Antes lo veíamos en casa, pero te duermes, es mejor aquí porque hay ambiente. Nosotros reservamos en octubre y ya era tarde, la gente reserva mucho antes" cuenta Diego mientras mira de reojo a la pantalla. Ninguno de ellos porta la camiseta de los contendientes en la final, pero no les importa, porque ellos simplemente disfrutan del "espectáculo", de los "choques", de los "pases", sin necesidad de tener preferencia por algún combinado.

Según asegura Ramón, comenzaron hace 20 años a compartir su pasión, un deporte que ahora encuentran mucho más accesible que en los inicios. "Al principio el que tenía Canal+ grababa los partidos por la noche y al día siguiente los pasaba al resto en una cinta VHS para verlos... (interrumpe sus declaraciones para gritar una jugada de vértigo hilvanada por los Eagles)... así comenzamos viendo partidos hasta que terminamos por engancharnos", sentencia.

El paso de las horas no hace decaer el ambiente, todo lo contrario, los gritos y las celebraciones aumentan entre los seguidores que asumen que el duro madrugón al día siguiente valdrá la pena. Solo el inicio de la actuación de Rihanna provoca un silencio casi absoluto, roto poco después por los que se animan a seguir a la cantante en sus grandes éxitos, entre ellos los propios trabajadores del restaurante.

Tras el disfrute relajado del esperado show del medio tiempo vuelve la tensión a las mesas, ahora pobladas por postres de brownie y helado, e incluso cócteles, que acompañan la resolución de la competición más seguida en Estados Unidos. Los efectos del reñido partido se reflejan en Ignacio, Diego y Álvaro, otros tres aficionados volcados por completo con el equipo de sus corazones, los Eagles, que sueñan con la victoria de los suyos.

"Después de muchos años de sequía estás ahí con opciones, te emocionas, somos de los Eagles de verdad", afirma rotundo Ignacio, "si no fueran los Eagles los que juegan igual estaría en mi casa en vez de aquí, pero la vería seguro", confiesa. Le corrige su amigo Álvaro: "Llevamos seis años viniendo aquí, estamos en un nivel muy 'friki'(risas)".

En su caso, la afición vino viviendo la experiencia americana al completo, como relatan a 20 Minutos. "Nosotros viajamos a Estados Unidos en 2008 y allí estuvimos en contacto con el deporte, también empezamos a jugar al Madden (videojuego de la liga americana)... así empezamos poco a poco", relata Diego. A la vez, su amor a los Philadelphia Eagles llegó por el cine. "En mi caso me hice de Philadelphia por la película Invincible de Mark Wahlberg, que es sobre un jugador del equipo". Algo parecido a su amigo Ignacio, que entre risas relata que también vio a Mark Wahlberg con una sudadera del equipo en la pelicula Shooter, y ese detalle influenció su elección.

La Super Bowl en Fridays Fridays

El plan perfecto de la NFL para aterrizar en Europa

Esta reunión de aficionados en un local de Madrid para disfrutar de la Super Bowl -algunos hasta pasadas las 5 de la madrugada para disfrutar también la entrega del trofeo- no es más que una de las consecuencias del perfecto plan de expansión de la liga de fútbol americano.

Desde hace algunos años, la competición se ha acercado al Viejo Continente trasladando partidos de la fase regular al otro lado del Atlántico. Este 2023, sin ir más lejos, serán cinco los encuentros que se disputen en Inglaterra y Alemania, tal y como ha anunciado la propia NFL. Pronto se espera que la competición también llegue a España, donde todo apunta a que el remozado estadio del Real Madrid podría albergar algunos encuentros.

Esa llegada a nuestro país de la NFL queda totalmente respaldada por los datos de audiencia. Según un informe al que ha tenido acceso 20 Minutos realizado por Movistar -empresa que posee los derechos de explotación de la competición en España-, la pasada edición de la final (temporada 2021 celebrada a inicios de 2022) fue consumida por un 71% más que la de 2020, un 53% más que la de 2019 y un 181% más que la de 2018. A esto se añaden los datos de consumo de la temporada regular, un 68% más en la pasada campaña que en la anterior.

Además de los planes de expansión de la compañía NFL, los equipos también trabajan individualmente en acercamientos a otros países. Es el caso de los Miami Dolphins y Chicago Bears, dos equipos que se han aproximado al mercado español con iniciativas de expansión de su marca con, entre otras iniciativas, la creación de campamentos deportivos para niños.

De aficionados a jugadores de fútbol americano en España

La implantación de este deporte en Europa también pasa por la expansión de su práctica, algo más común de lo que muchos creen en nuestro país- donde se practica desde los años noventa-, que goza de una liga nacional poblada por medio centenar de equipos de casi todas las regiones repartidos en dos divisiones (LNFA Serie A y B tanto en categoría masculina como femenina).

Sin embargo, en esta faceta su popularidad queda mucho más limitada por su competencia con deportes de alta popularidad, principalmente el fútbol y el baloncesto, pero también por el rugby, disciplina con la que es más frecuentemente comparada. De esta forma, una de las estrategias utilizadas es la promoción del flag football, una modalidad mucho menos agresiva que sustituye los placajes por la captura de una cinta que cuelga de la cintura de los competidores, con las que acercarse más al público joven.

El apoyo de las redes sociales, crucial para su expansión

El visionado de partidos por televisión, la celebración de encuentros en Europa y el impulso de la práctica de este deporte no sería posible sin el gran empuje que le ofrece la creación de una potente comunidad joven online. Un detalle que explica a la perfección Alfredo Rubio, quien ahora enriquece su experiencia de consumo compartiéndolo con otros aficionados en redes sociales.

"A día de hoy hay un montón de pódcast en español, casi uno por equipo, y también muy buenos que son más generales y son una referencia, están muy bien", analiza sobre el panorama actual antes de comentar su experiencia personal. "En nuestro pódcast, Eagles Spain, analizamos la pretemporada, el partido, las previas, las estadísticas... nosotros nos juntamos en Twitter, hicimos un Telegram y poco a poco empezamos a grabar", detalla sobre una iniciativa que surgió de manera espontánea y que ya acumula cerca de 400 reproducciones y "subiendo".

Nos juntamos en Twitter, hicimos un Telegram y poco a poco empezamos a grabar

Él lo tiene claro, pues opina que aunque "ha tardado en llegar", la competición se "está globalizando muchísimo" y prevé que echará fuertes raíces aquí. El fútbol americano ha avanzado yarda a yarda en los últimos años y, ahora sí, ha firmado un 'touchdown' con el que adelantar a otros deportes minoritarios y empezar a atraer audiencias del deporte rey.