El enigmático número 33 que promociona Fernando Alonso: una profecía con mucha mística que arrasa en las redes

Quedan 18 días para el arranque del Mundial de Fórmula 1 2023, una temporada muy especial para Fernando Alonso, que con su adiós a Alpine y su llegada a Aston Martin ha vuelto a levantar las esperanzas de sus millones de seguidores. Las redes sociales, como es habitual con el asturiano, están volcadas con él y en los últimos días apuntan a un misterioso número, el 33, el que desvela el nuevo 'plan' del asturiano, el que él mismo denomina este año como 'La Misión'.

32 victorias ha cosechado el piloto español a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, lo que ha llevado a muchos de sus fans a especular con la llegada de la trigésimo tercera, una ilusión que también instiga el propio Alonso a través de sus perfiles sociales.

33 pasos contaron sus seguidores en un vídeo publicado por Alonso a través de Instagram, 33 planos tiene uno de los vídeos promocionales publicado por Aston Martin en los días previos a la presentación de coche, 333 marcaba uno de los parámetros de la cinta de correr que el español grabó y compartió con sus fans... todo son pruebas claras que apuntan a la siguiente victoria para los que más se fijan en los pequeños detalles que rodean al ovetense.

Sin embargo, los datos van más allá en la demostración de que el 33 es un número con un posible mensaje oculto. 133 puntos le hicieron campeón en la edición de 2005 y 33 puntos logró el que fuera en 2003 su compañero, Jarno Trulli. No se escapa ninguna señal para los seguidores que ya se aferraron la pasada campaña a 'El Plan' de Alpine, una 'estrategia' que no funcionó, pues tras dos años en los que la marca francesa no estuvo a la altura, la dos partes decidieron poner fin a su vinculación.

HE CONTADO LOS PASOS DE FERNANDO ALONSO Y SON ¡¡¡33!!!

NOS ESTÁ DANDO SEÑALES TODO EL TIEMPO, ¡¡¡¡ESTÁ LOCO!!!!@alo_oficial esta vez escondiste bien el detalle eh... pic.twitter.com/lchruWrCAk — Agustín (@Agustinms67) December 16, 2022

El 33 trasciende las fronteras de la Fórmula 1

La corriente de 'creyentes' en esta señalada cifra aumenta días tras día, e incluso ha contagiado esferas muy alejadas del mundo del motor, como ya hizo 'El Plan' en 2022. El mundo del fútbol también hace cábalas con una nueva victoria del asturiano, algo que no sucede desde el 12 de mayo de 2013, cuando todavía vestía los colores de Ferrari.

El pasado viernes fue el FC Barcelona el que hizo una referencia a esta cifra en sus redes sociales. "¿Cómo que 33? 53-20=33" escribió el club en un tuit acompañado de una imagen de los 53 puntos que poseen en liga tras 20 partidos disputados (con los que hace la resta).

También se unió el Málaga CF a esta 'profecía', pues el domingo logró marcar ante el Albacete en el minuto 33 con 33 segundos, otro claro guiño que la afición blanquiazul supo asociar al nuevo fenómeno viral de Fernando Alonso.

¡Invocando a Fernando Alonso!

-¿Cómo 33?

-Sí, el gol de @fran_sol9 para el @MalagaCF ha sido en el 33:33 pic.twitter.com/otYBZsbKwg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 12, 2023

Una pregunta sin respuesta, por el momento

"¿Cómo 33?", es la pregunta que circula ahora en redes sociales cuando algún usuario detecta una nueva pista relacionada con el número. Una duda aún sin resolver a la que Alonso tratará de dar respuesta a partir del primer fin de semana de marzo, cuando se encenderá de nuevo el semáforo en Baréin para dar comienzo a la nueva temporada de Fórmula 1.