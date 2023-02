Laporta quita importancia a las palabras de Matías Messi: "No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo"

Las últimas horas no han sido especialmente tranquilas para el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que compareció en rueda de prensa este jueves para tratar todos los temas de actualidad en Can Barça, incluyendo el más inesperado de todos. El pasado miércoles, Matías Messi, hermano de Leo Messi, criticó con mucha dureza a Laporta y al club, pero el presidente de la entidad enfocó el problema desde un prisma mucho más conciliador.

"Le quito toda importancia, se ha disculpado y lo que ha dicho es comprensible. No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo. Mi sensación es de máxima comprensión, no le daría más vueltas y menos cuando ha pedido disculpas, que se agradece. Es el hermano de Leo y fue muy triste como acabó todo", zanjó Laporta sobre el tema, a sabiendas de que lograr el soñado regreso de Messi a la ciudad condal se antoja imposible, pero le daría el espaldarazo definitivo a su mandato.

Sin embargo, el dirigente blaugrana prefirió evitar hablar de una posible vuelta del '10'. "Es obvio que es patrimonio del Barça y estamos muy orgulloso de haber tenido un jugador de su nivel, el mejor del mundo y seguramente el mejor de la historia, pero no me hagáis hablar de él. Es jugador del PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores de otros por respeto al jugador y al PSG", sentenció, desmarcándose de anteriores declaraciones en las que planeaba ese regreso.

Como indicó Laporta, Matías Messi ya se disculpó a través de su cuenta personal de Instagram por los comentarios que iniciaron todo el suceso en el canal de Twitch de su hijo, en los que descartó la vuelta de su hermano al Barça, pidió "hacer una buena limpieza" para echar a Laporta, aseguró que el Barcelona solo era conocido por Messi, e increpó a la afición culé por traicionar al capitán de la 'albiceleste'.