La brutal 'rajada' del hermano de Messi contra el Barça: "Si volvemos será haciendo una buena limpieza, echando a Laporta" 

Matías Messi, hermano de la estrella del PSG Leo Messi, ha sorprendido al mundo entero este miércoles en el canal de Twitch de su hijo (@Labajada10), donde ha aparecido hablando de un posible regreso del crack argentino a Can Barça. Sin embargo, lejos de confirmar o alinearse con la intención que ha manifestado Joan Laporta desde que se marchó, su opinión ha ido en sentido completamente opuesto.

"No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que dio Messi al Barcelona" afirmó el hermano de Leo Messi para iniciar su argumentación, en un tono lejano al de la cordialidad o el acercamiento de posturas entre su familia y el club.

La relación entre Leo Messi, su familia y el FC Barcelona quedó muy deteriorada tras la salida del astro argentino del equipo. Los azulgranas no podían retenerle, pero él pensaba que tampoco habían hecho todo lo posible, y la frialdad comenzó a crecer entre ellos con la distancia y el tiempo. Laporta siempre ha dejado la puerta abierta a su retorno, recientemente también, pero no luce como una posibilidad real.

Como se puede extraer de las palabras de Matías, la animadversión de los Messi hacia el Barça, y sobre todo hacia Joan Laporta y su junta directiva, es más que evidente: "El Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, en España era más conocido el Madrid. La historia del Barcelona es Messi, y el que tuvo oportunidad de viajar a Barcelona y vio lo que es, lo sabe. Entras al museo y el museo es Messi. Es más grande que el Barcelona".

Además, el hermano menor de Leo Messi desveló la advertencia que le hizo su madre una vez: "La gente debería haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y se quede Messi. Mi mamá se lo dijo una vez: 'te van a pagar como a Ronaldinho, una patada en el culo y adiós'". Aun así, el entorno de la familia se ha desmarcado de las declaraciones, realizadas a título personal solo por Matías.

En el mismo clip, el argentino también aborda un tema de moda entre el barcelonismo y en España. Preguntado entre Pedri y Gavi, las dos prometedoras estrellas culés, también fue tajante: "No me gusta ninguno de los dos, pero me quedaría con Gavi, es más rebelde, aunque te puede dejar con uno menos en cualquier momento".