La presencia de Djokovic en Indian Wells y Miami sigue en el aire: ''Sería una desgracia que no lo dejasen competir"

Novak Djokovic sigue siendo el centro de la diana en el mundo del tenis. Tras ganar un polémico Open de Australia donde hubo dudas sobre su lesión muscular, el número uno del mundo no podrá participar, por el momento, en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El país norteamericano, tras la oleada de casos en China por un nuevo repunte del Coronavirus, decidió ampliar el veto de entrada al país (hasta el 11 de mayo) a cualquier persona que no estuviese vacunada contra la COVID-19. Por ello, el serbio no podrá competir en el desierto de California (del 6 al 19 de marzo) y tampoco lo hará en Miami del 21 de marzo al 3 de abril. Sí podrá volver a Estados Unidos para competir en el último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Tommy Haas, extenista alemán y director de Indian Wells, mantiene la esperanza de que la norma cambie días antes del inicio del torneo: "Estaría bien ver que se pudiera cambiar la norma un poco antes y que venga a jugar Indian Wells y Miami. Creo que quiere jugar, así que deberíamos darle la oportunidad. Ojalá podamos contar con él. Para mí sería una desgracia que no lo dejasen competir, o que no se le permitiera venir".

Djokovic, tras conocer la ampliación de restricciones allá por el 5 de enero de este mismo año, dejó claro que no puede hacer nada por cambiar dicha decisión: "Bueno, si es oficial, que así sea. ¿Qué puedo hacer? Nada, eso es todo. Ya conocéis mi actitud, es lo que hay, si no puedo ir, no puedo", decía un cabizbajo Novak que tiene cinco títulos del desierto californiano (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016) debajo del brazo. Los Gobiernos tienen la última palabra y Djokovic espera agazapado una nueva oportunidad.