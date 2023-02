Marta Cabello, duatleta madrileña y odontóloga de profesión, se clasificó para el Campeonato de Europa de Duatlón (que se celebrará en Italia) tras conseguir su tercera corona consecutiva en el Circuito del Jarama, en San Sebastián de los Reyes. Con un sacrificio increíble para preparar cada entrenamiento y un tiempo de 1:01:33 en la prueba celebrada este pasado domingo, Marta ha logrado un objetivo que siempre ha soñado: competir a nivel internacional.

Marta Cabello, en un tramo del circuito del Jarama. 20 minutos.

¿Qué tiene el Jarama para estar tan cómoda y revalidar el título otro año más?Es un circuito que me gusta muchísimo... desde la primera vez que participé, intento repetir todos los años. Está muy bien organizado para todo tipo de gente y nivel, la organización es perfecta. Cuidan mucho los detalles y lo hacen muy atractivo. Ha sido la edición que más cómoda me he sentido.

¿Cómo es la preparación para una persona que tiene que combinar trabajo, entrenamientos y una vida diaria?No es nada fácil. Con el invierno que estamos pasando es aún más duro… me quito tiempo de ocio entre semana para poder combinar bien los entrenamientos con mi trabajo. Con los amigos quedo solamente el fin de semana. Entreno cada día, excepto los miércoles que tengo una mayor carga de trabajo y cuando llego a casa estoy muy agotada. Mi trabajo de odontóloga es mi vida, pero lo combino muy bien con mi otra pasión.

Clasificada para el Campeonato de Europa. Un sueño, ¿no?Es un sueño para mí. Es la prueba más importante que voy a disputar hasta la fecha. Cuando supe que una victoria en el Jarama daba pase directo al Campeonato de Europa, no quise meterme una presión añadida a mi misma. Sabía que venían grandes competidoras a por el título e iba a ser muy difícil. Durante la carrera iba supercontenta y disfrutando al máximo y una vez que supe que iba a entrar por línea de meta en primer lugar, me entró una felicidad y una emoción que aún me cuesta asimilar.

Primera internacionalidad. Cuando pasé línea de meta, me vino a la mente todo el esfuerzo realizado, todos los entrenamientos, mi familia que estaba apoyándome, mi padre que lo hacía también desde casa… el esfuerzo que había hecho para llegar hasta aquí y la emoción que siento no es comparable a casi nada.

Marta Cabello, Sonia Bejarano y Marta Borbón, en la cabeza de carrera. 20 minutos.

¿Cómo piensa preparar los próximos meses de cara al Campeonato de Europa?Pues hemos hablado un poco de ello y voy a marcar la misma pauta de entrenamientos que estoy llevando hasta el momento. Al fin y al cabo, está yendo de forma fenomenal. Tengo algunas competiciones antes del campeonato de Europa y me las voy a tomar como entrenamiento previo a ese gran campeonato. Según mi idea, a nivel individual intentaré competir en el Campeonato de España de Media Distancia el 19 de marzo y en el Campeonato de España por clubes del 11 y 12 de ese mismo mes.

El hecho de clasificarse para su primer campeonato internacional, ¿ha hecho que tenga alguna presión añadida?Si te soy sincera no quiero ponerme ningún tipo de presión a mi misma. Me lo quiero tomar como un premio, es la mejor carrera que voy a realizar y lo voy a preparar, por supuesto, para hacerlo lo mejor posible, pero no me voy a presionar con nada. Disfrutaré el momento, disfrutaré de cada detalle y de competir una prueba como esta.

Marta Cabello, en la disputa del primer puesto a pie durante el tercer sector. 20 minutos.

¿Ha realizado alguna promesa si consigue un buen resultado?No he pensado nada porque, sinceramente, lo veo imposible conseguir un buen puesto de cara a este campeonato.