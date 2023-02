El conflicto no cesa: 'las 15' siguen sin ir a la selección femenina a cinco meses del inicio del Mundial

El conflicto en la selección femenina continúa. Se agota el tiempo, con el Mundial a algo más de cinco meses vista, y la situación sigue enquistada. Jorge Vilda ofreció este lunes su lista para la disputa de la Copa de Naciones y en ellas de nuevo no está ninguna de ‘las 15’, aunque sí hay una novedad: el regreso de Jennifer Hermoso.

Pese a que parece haber cierta división dentro del grupo de futbolistas que renunciaron en septiembre a acudir a las convocatorias de la selección, con algunas de ellas replanteándose su decisión, la realidad es que ninguna ha dado el paso. Solo Hermoso, que respaldó a ‘las 15’ pero sin formar parte de ellas, ha decidido regresar tras dos convocatorias ausente.

La delantera del Pachuca mexicano se convierte así en la gran novedad de la lista marcada por las ausencias, una vez más. Ni ‘las 15’, ni tampoco la excapitana Irene Paredes están en ella en espera de saber cuál será la decisión de Alexia Putellas. La mejor jugadora del mundo –los dos últimos Balones de Oro así lo atestiguan– continúa recuperándose de la grave lesión que se produjo justo antes de la Eurocopa de 2022 y por ello no firmó la carta con sus compañeras, pero sí las mostró su apoyo.

Del resto de jugadores, nada de nada. ‘Las 15’ volvieron a quedarse fuera de la convocatoria, aunque su ausencia volvió a ser el centro de atención en la rueda de prensa de Jorge Vilda. "No depende de mí, aunque estoy abierto al diálogo", aseguró el seleccionador nacional femenino.

"Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras", afirmó Vilda, que defendió a capa y espada a las convocadas. «Son 25 jugadoras que sabemos que cumplen con lo que esperamos de una jugadora internacional: el compromiso incondicional con esta camiseta y la máxima ilusión. Saben lo que es vestir la Roja, defender los valores de nuestra selección y los intereses de su país a nivel deportivo», agregó.

Las preguntas en torno al futuro de ‘las 15’, más con el Mundial tan próximo, fueron una constante. "Llevamos cinco meses hablando de un conflicto y creo que está todo muy manido y muy contestado. No voy a entrar porque es lo mejor, porque el foco es la preparación del Mundial. Son cinco meses hablando exactamente de lo mismo y creo que ya está todo dicho", afirmó Vilda, que quiso resaltar las características de las jugadoras que van ahora con España: "Lo tenéis que entender. Me he visto las ruedas de prensa de otras seleccionadoras y de otros seleccionadores justo antes de la Eurocopa y solo hablan de fútbol. Nos tenemos que centrar en el equipo, en el juego, tenemos jugadoras con nuevas características que nos pueden llevar a otros registros que antes no teníamos".

La solución al conflicto parece, por lo tanto, todavía lejana, y el tiempo apremia –quedan cinco meses y medio para que arranque el Mundial femenino– y hay una decisión clave en el horizonte: ¿qué pasará con Alexia Putellas?

De momento, España seguirá con su preparación mundialista. Se enfrentará en la Copa de Naciones a Jamaica (16 de febrero), Australia (19) y República Checa (22).