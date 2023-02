La bronca en directo entre Paco González y Manolo Lama por la bochornosa comparación de Vinicius con una mujer violada

El Tertulión de Tiempo de Juego de la Cadena Cope, dirigido por Juanma Castaño, tuvo un tema central: Vinicus. El jugador del Real Madrid, siempre metido dentro de la polémica - con razón o no-, antes, durante y después de los partidos, fue el tema principal de la discusión entre los periodistas Manolo Lama y Paco González, quien lo comparó de una manera lamentable con "una mujer violada por llevar minifalda".

Lama hablaba sobre las provocaciones que le hacían tanto jugadores como espectadores a Vinicius y llegó a afirmar que el jugador blanco "ayuda a que le provoquen porque hoy ha besado el escudo cuando iba al descanso", en referencia al partido entre el Mallorca y el Real Madrid en Son Moix.

González intervino en mitad de la conversación y le espetó "Manolo, estás acusando a la chica violada de llevar minifalda. Lamentable". En ese momento, Lama en tono acalorado le dice "Paco, no te lo consiento". Su compañero dice que "Pues no me lo consientas, no vengas con la demagogia". Ahí fue cuando contestó Lama muy enfurecido "Ponte la minifalda y vete a tu casa".

Espectáculo lamentable por la comparación desafortunada y por empañar también desde los medios la imagen del deporte, sin resaltar los actos violentos y xenófobos y machistas que últimamente se dan en nuestros estadios de fútbol.