Nuevo caso de abusos sexuales en el deporte: tres 'riders' demandan al Comité Olímpico Estadounidense por encubrimiento

Un grupo de tres ex 'riders' estadounidenses ha presentado una demanda por abuso sexual por parte del ex entrenador del equipo de snowboard de Estados Unidos, Peter Foley. Afirman, además, que fue encubierto por US Ski & Snowboard (USSS) y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC).

La medallista olímpica de bronce Rosey Fletcher, junto con Erin O'Malley y Callan Chythlook-Sifsof aseguran, según recoge el diario Inside The Games, que el abuso de Foley fue informado a los ejecutivos de USSS y USOPC en numerosas ocasiones, pero no se tomó ninguna medida”.

También Los Angeles Times informa de que la demanda alega que Foley cometió abuso sexual y agresión durante "casi 20 años" contra Fletcher, O'Malley, Chythlook-Sifsof y otras mujeres.

La atleta olímpica de Vancouver 2010, Chythlook-Sifsof, se postuló por primera vez en Instagram en febrero del año pasado, acusando a Foley de tomar "fotos desnudas de atletas femeninas durante más de una década".

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) aseguró al diario inglés que no podía comentar sobre "ningún caso legal abierto o en curso, especialmente aquellos que involucran a terceros en los que la FIS no tiene una participación directa".

Las tres deportistas tuvieron un papel muy relevante dentro de los Juegos Olímpicos. Fletcher compitió en tres Juegos Olímpicos y ganó un bronce en slalom gigante paralelo en Turín 2006, por su parte, O'Malley fue miembro del equipo nacional en la década de 1990 y Chythlook-Sifsof compitió en Vancouver 2010.

El USOPC, según la BBC, ha declarado que "se compromete a garantizar la seguridad y el bienestar de los atletas del Equipo de EE. UU"., y que están "tomando todas las medidas necesarias para identificar, denunciar y eliminar el abuso en nuestra comunidad”.