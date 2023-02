Un visitante de Brians 2 desvela tratos de favor a Alves en la cárcel: "Le acompañan al patio cuatro funcionarios, escoltado y apartado"

El 'caso Alves' sigue en boca del mundo entero cuando han pasado poco más de dos semanas desde su entrada en la prisión catalana de Brians 2. El pasado viernes, más testigos comparecieron ante la jueza que instruye el caso, corroborando todos ellos, especialmente las amigas de la víctima, el testimonio reiterado de la joven a la que supuestamente violó Dani Alves el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Sin embargo, apenas han trascendido detalles de la situación del lateral brasileño dentro de prisión. Algunas fuentes apuntan a que Alves habría podido hablar con Joana Sanz, su mujer, directamente desde la cárcel por teléfono, e incluso ha llegado a disputar ya partidos con otros presos, aunque otros testimonios hablan de cierto trato de favor hacia el futbolista.

Uno de los visitantes de la prisión donde se encuentra Alves atendió a Europa Press y explicó lo poco que sabe, desde fuera, sobre la situación del brasileño entre rejas. El testigo realizó una visita personal al correccional, y compartió lo que se escucha y se habla allí dentro: "Por lo que he escuchado yo, que he venido a visitar hoy, le acompañan al patio cuatro funcionarios, que le tienen escoltado, apartado, solo".

"No te sabría decir si mantiene contacto con los otros presos, pero de momento está apartado porque es un caso exclusivo, es un futbolista, para que no haya problemas con los otros presos" continúa con su declaración el testigo, que deja entrever ese trato especial hacia un preso nada convencional. No obstante, ya trascendió hace días que Dani Alves compartía celda con otro preso (de confianza), apodado 'Coutinho'.

A su vez, en esos 'partidillos' presidiarios Alves ha tenido que tener contacto con otros reos. De hecho, la cárcel instaló una tela que impide contemplar su participación en partidos, todo para intentar normalizar cuanto antes la presencia del famoso deportista en las instalaciones. Sin embargo, ese 'aislamiento' bien podría deberse a razones de estricta seguridad, más que a favoritismos o trato especial por tratarse de una figura famosa del mundo del deporte.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que Dani Alves ya ha recibido la visita de su madre Lucía y de algunos de sus hermanos, quizá las únicas personas con las que todavía mantiene contacto. Además, disfruta de una asignación de 100 euros semanal, que ha utilizado fundamentalmente para comprar productos básicos para su subsistencia en prisión, como yogures, latas de atún, desodorante, champú y refrescos, y ha rechazado poder disponer de un televisor.