Ancelotti responde a Raíllo: "Todos mis nietos tienen la camiseta de Vinicius"

Carlo Ancelotti ha sido siempre el principal defensor público de Vinicius en el Real Madrid, especialmente esta temporada en la que el brasileño está siendo objeto de violencia excesiva por parte de sus rivales, acusado de provocador, e incluso ha sufrido cánticos racistas. Por todo ello, no quiso dejar pasar la oportunidad de responder, en la víspera de un partido en Son Moix donde Vinicius es persona 'non grata', a las recientes polémicas declaraciones del capitán del Mallorca, Antonio Raíllo.

"Si el día de mañana tengo que poner de ejemplo para mis hijos a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca lo pondría a él", aseguró Raíllo hace unos días, continuando sus ataques contra el joven brasileño, al que ya le dedicó unas palabras en su visita al Bernabéu: "Vinícius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Ancelotti, por su parte, supo encontrar las palabras para responderle con la particular elegancia que le caracteriza: "Para mí es un gran futbolista, mis nietos son todos de Vinícius. A los jóvenes les gusta este tipo de jugador con tanta calidad, es espectacular con el balón. Tengo cuatro nietos y todos tienen la camiseta de Vinícius y no quieren otra. Cada uno tiene su opinión".

Ancelotti también intentó restar importancia a la situación para que el foco de la polémica no se ponga de nuevo sobre su jugador, que ya vivió uno de sus partidos más hostiles en este mismo campo el año pasado: "Vinicius va a preparar el partido como siempre, intentando aportar para el equipo, meter sus cualidades en el campo y después a ver lo que pasa".

Además, descartó que vaya a tener ninguna conversación en solitario con el brasileño para pedirle calma antes del partido ante el Mallorca: "No creo que necesite que hable con él porque está muy centrado en lo que tiene que hacer". Vinicius será titular a pesar de la fatiga y de las entradas sufridas ante el Valencia, en especial la que le costó la expulsión a Gabriel Paulista.