Isco negocia con el Konyaspor turco: ''Estamos haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje''

Cuando todo hacía indicar que Isco acabaría en el Union Berlín tras el mercado invernal, todo cambió de un momento a otro. Ahora, el malagueño se agarra a cualquier posibilidad que pueda cruzarse en su camino. El interés de la Superliga Turca es la nueva oportunidad para un Isco que ha recibido una interesante propuesta del Konyaspor.

Según Diario AS, Mehmet Akcan (vicepresidente del Konyaspor) ha afirmado que hay negociaciones entre Paco Alarcón, padre del futbolista, y el club turco: “Es correcto estamos en un proceso de negociación con Isco. Puedo decirlo, los diálogos van bien. Todavía no tenemos la certeza de si llegamos a un acuerdo, si no lo diríamos abiertamente. Estamos haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje. Tenemos de tiempo hasta el día 8 de este mes, pero creo que va a quedar todo resuelto con Isco, en un sentido u en otro, lo antes posible. Ahora tenemos una oportunidad para cerrar este fichaje. Somos positivos”.

Isco Alarcón habría sido ofrecido a varios clubes de Turquía, como es el caso del Fenerbahçe. El desacuerdo cambió el rumbo de un futbolista que, prácticamente, hubiese peleado por ganar la Bundesliga durante la presente temporada (2º clasificado con 36 puntos, a uno del Bayern).

Recordemos que el fichaje del malagueño por el club alemán era un hecho y se truncó por las exigencias de los representantes del jugador: "Nos hubiera gustado tener a Isco. Pero tenemos nuestros límites se traspasaron pese al acuerdo previo. Por eso el fichaje no se realiza", dijo el secretario técnico Oliver Ruhnert en unas declaraciones compartidas por el club a través de sus redes sociales.

Los representantes de Isco, por su parte, han responsabilizado al club alemán en declaraciones a medios alemanes. "En el desarrollo de las conversaciones tuvimos que constatar que nuestros interlocutores no seguían dispuestos a moverse en el marco que habíamos acordado", citan el diario Bild y la revista Kicker a la agencia Gestifute.