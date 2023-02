La extraña advertencia de un juez de silla a dos tenistas por sus celebraciones: "No quiero un grito cada punto, no es profesional"

La actuación arbitral de un juez de silla profesional durante un partido de tenis del circuito ATP sorprendió este miércoles al mundo del deporte. Ocurrió durante un encuentro del Challenger de Tenerife II en el que el encargado de hacer cumplir el reglamento solicitó a los jugadores que cesaran de celebrar con desmedido ímpetu cada punto, un momento que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo corresponden al partido de octavos de final entre el italiano Roberto Mancora y el argentino Santiago Rodríguez Taverna, los contendientes que quedaron perplejos al ser advertidos tras la disputa de los tres primeros juegos.

"Santiago y Roberto, no quiero un partido cada punto, no es correcto ni profesional", señaló el juez después de que el tenista argentino celebrara un punto. Un inesperado aviso que provocó la protesta de Rodríguez Taverna: "Vos no sos profesional diciendo esto, estamos jugando por dinero y puntos", exclamó, justificando el ímpetu en la celebración.

"Llevamos tres juegos y ha habido ocho gritos, no puede ser", continuó el silla, antes de que el tenista italiano entrara en la conversación para indicar que no estaba molesto por la actitud del rival, "para mí está bien".

Pese al entendimiento entre los rivales, el juez se mantuvo en sus trece, y amenazó a ambos con imponer sanciones si mantenían el nivel de los gritos. "Como yo considere que alguno se pasa, meteré código, se acabó". Esa segunda amenaza enfadó más aún a ambos jugadores, especialmente al argentino, que cuestionó al árbitro con sorna "¿Dónde pone en las reglas que no lo puedo hacer?".

Tenerife 2 R2: Rodriguez Taverna’s point at *0-3 15-0 to 15-15, 1st set. pic.twitter.com/qOXjSLcynR — eretzsportmed3 🎥 (@eretzsportmed3) February 1, 2023

La disputa quedó finalmente resuelta con la intervención del supervisor, tras la que se reanudó un choque que terminó llevándose el italiano con una remontada épica (1-6/7-5/6-3).