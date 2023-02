Ancelotti y su cansancio

Ancelotti advirtió ayer de la amenaza que supone el calendario y el gran número de partidos que tienen que jugar los equipos de fútbol. El Real Madrid, su equipo, sigue a estas alturas vivo en todas las competiciones y eso le plantea un futuro inmediato supercongestionado: Liga, Copa, Champions, fechas de selecciones y el lamentable Mundial de Clubes de la próxima semana. Es mucho, indudable, pero no es un problema que afecte a todos los equipos: Simeone, por ejemplo, sabe que hasta junio tendrá solo un partido por semana y la mayoría de clubes de Primera División, lo mismo.

Este problema del calendario lo tienen, sobre todo, los clubes más grandes y de mayor presupuesto y, por tanto, aquellos con más recursos para construir plantillas amplias y competitivas. Son los que más cobran por derechos de televisión, por premios en la Champions y, es verdad, los que generan a su vez más riqueza a esta industria. Esos grandes no suelen preocuparse mucho de los problemas de los más pequeños, así que no me imagino a los entrenadores del Celta, Cádiz, Villarreal, Espanyol o de Osasuna consternados a estas horas con las quejas de Ancelotti.

Pensarán que si Carlo ve a su equipo cansado, tiene un grupo de 25 jugadores y una cantera maravillosa en Valdebebas para poder salir adelante en los momentos de apretura.

Ahí es donde fallan los entrenadores de estos megaclubs, casi siempre juegan los mismos porque siempre tienen una presión enorme para ganar y poner a los menos habituales les iguala con el resto. Por ahí no quieren pasar y por tanto son víctimas de la exigencia a la que están sometidos cada día.

Todo, admitiendo que hay demasiado fútbol. Que hay que organizar este deporte de una manera que no resulte tan invasivo en nuestras casas. Yo mismo me pierdo con las competiciones y las fechas, ya no digo nada de con los canales y las plataformas que dan los partidos. Así que donde Ancelotti habla del cansancio de los futbolistas, yo hablaría del cansancio de los aficionados, muchas veces perdidos sobre si este derbi o aquel clásico será de Liga, de Copa o de Supercopa.

Y ojo, entre marzo y abril, Madrid y Barça jugarán tres veces en cuatro semanas, con todo lo que eso supone. Y dos de ellas lo harán en abierto y en prime time en TVE, más exposición aún. Hasta entonces, hay posibilidad de dosificar un poco los minutos de competición. La otra solución es jugar menos partidos, ingresar menos dinero y por tanto pagar menos a los entrenadores y futbolistas. Esa opción quizá no les guste tanto.