Piqué hace viral el último 'vacile' a Casillas en el grupo de whatsapp de la Kings League: "Los minutos son lo de la izquierda"

A pesar de encontrarse en un parón sin explicación oficial por el momento, la Kings League de Gerard Piqué, Ibai Llanos y compañía sigue dando que hablar a diario, especialmente en redes sociales. De hecho, en muchas ocasiones se trata de temas ajenos al devenir de la competición entre streamers, como sucedió con la canción de Shakira contra Piqué.

En este caso, otro de los habituales de las novedades virales es Iker Casillas, aunque casi nunca por voluntad propia. En su cuenta de Twitter, su ex compañero en la Selección español, Piqué, ha compartido una captura de pantalla del grupo de whatsapp de los organizadores de la Kings League, en la que se aprecia una conversación que no deja en muy buen lugar al ex madridista en su relación con las nuevas tecnologías.

Al enviar un audio de apenas dos minutos, Piqué recibe como respuesta una amarga queja de parte de Casillas: "¿18 minutos? Haced captura y publicad, por Dios". El guardameta confundió la duración real del audio, de apenas 2:09 minutos, con la hora a la que se envió el mensaje, las 18:04 de la tarde, lo que provocó la carcajada generalizada del resto de participantes en la conversación.

El youtuber Perxitaa le espetó un "son las 18 de la tarde, espabila" acompañado de unas risas, y el propio Piqué no dudó en inmortalizar el momento: "La madre que me parió, lo que voy a hacer es captura de tu comentario". Dicho y hecho, el catalán compartió la captura para deleite de sus seguidores, y se viralizó en cuestión de minutos. "Ah, calla, es verdad", respondió finalmente Casillas, haciéndose el tonto después de su descuido.