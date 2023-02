Doherty, el irlandés fanático del Atleti, presentado en el Metropolitano: "Llevo mucho tiempo admirando a este club"

El irlandés Matt Doherty ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid, procedente en calidad de cedido desde el Tottenham para los próximos seis meses. Sin embargo, la relación del lateral diestro de 31 años con el club rojiblanco viene de mucho antes, ya que Doherty lleva muchos años siguiendo en la distancia al Atleti como un fanático más, como él mismo ha presumido durante el acto de presentación.

"Es un placer. Llevo mucho tiempo admirando este club. Lo podéis ver en mis tuits, a lo largo de los años les he apoyado. Me gusta el ambiente de familia entre sus fans y cuando llegó la oportunidad, era algo a lo que no podía decir que no", empezó comentando el futbolista. En efecto, Doherty ha compartido en alguna ocasión en sus redes sociales su pasión por el Atleti, con dos mensajes en concreto que han encandilado a su nueva afición.

"Me entusiasma ver jugar al Atlético", llegó a escribir en mayo de 2016, aunque su tuit más exitoso es del mismo día en que jugó el conjunto colchonero su última final de Champions hasta el momento. El 28 de mayo de aquel año, antes de que se jugase un partido de final amargo para los fans atléticos ante el eterno rival, Doherty escribió un mensaje de apoyo al que siete años después es su equipo: "Atlético hasta el final, ¡vamos chicos!".

Los tuits más 'indios' de Doherty. 20minutos

Por desgracia para él y para toda la parroquia colchonera, aquella final volvió a caer del lado madridista, en la tanda de penaltis. No obstante, el primer irlandés de la historia del Atleti recuerda las noches de Champions atléticas con cariño: "Me hizo admirarles cuando jugaron la Champions League contra equipos ingleses. Me gusta la pasión de los aficionados, admiré siempre cómo preparaba el entrenador a su equipo ante las dificultades. Cuando llegó la oportunidad no pude rechazarla, es un auténtico placer estar aquí".

Justamente sobre Simeone habló también su nuevo refuerzo para la zaga: "Lo veo como una oportunidad de mejorarme a mí mismo, de trabajar con un entrenador de talla mundial. Es fútbol, intentar mejorar e intentar mejorar a mi equipo". En su primer encuentro con el 'Cholo', confesó también cuál fue su primera charla: "Mi mensaje fue que aquí estoy, que estoy fuerte, que estoy listo para jugar en la derecha, en la izquierda, en el centro... voy a trabajar todo lo posible para él, para el club y para el equipo. Estoy listo para ayudar".

En esa línea, luciendo su dorsal 12 junto a Enrique Cerezo en el Civitas Metropolitano, tampoco dudó en dejar la puerta abierta a su continuidad en el club más allá del préstamo: "Voy a estar hasta final de la temporada pero no tiene porque ser el final. Va a depender de mí, en principio son seis meses y ya veremos qué pasa después".