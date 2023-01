Luis De La Fuente abre las puertas de La Roja a Ramos: "Al igual que otros veteranos, tiene todas las oportunidades de venir"

Luis De La Fuente no ha dejado indiferente a nadie en su primera visita a El Hormiguero, el seleccionador se ha mostrado totalmente transparente ante el cuestionario planteado por Pablo Motos y ha dado muchas pistas sobre su nueva etapa a los mandos de La Roja. Aunque la más destacada, sin duda, ha sido el mensaje lanzado a Sergio Ramos, declarando que tiene "todas las oportunidades de venir".

Durante la entrevista, el técnico riojano habló sin tapujos sobre la posibilidad de que volvieran jugadores veteranos aparentemente descartados por Luis Enrique, entre ellos Sergio Ramos o Iago Aspas: "Busco el equilibrio entre jugadores expertos y jugadores nuevos. Los veteranos hacen mejor a los jóvenes y viceversa. Sergio, al igual que otros veteranos ilustres, tiene todas las posibilidades de venir", aclaró.

En relación con esa respuesta, el presentador interrogó a De La Fuente sobre su método de selección de jugadores, dato que tampoco dudó en desgranar: "Vemos todos los partidos de cada jornada. Vamos haciendo ese seguimiento con un campograma y vamos reduciendo hasta la hora de dar la convocatoria". "Vemos partidos de distintos países donde haya jugadores españoles. Veo unos 40 o 50 partidos a la semana".

Insistió Pablo Motos en la cuestión, preguntándole por el hipotético de si llevaría a un 'Messi' aunque tuviera 40 años, ante lo que el exseleccionador de la Sub-21 dio una razonada respuesta: "Hay que ver muchos aspectos, ver todo lo que suma. A veces no ofrecen tanto fútbol, pero ofrecen otras cosas. Hay que valorarlo. No miro el DNI, me da igual la edad que tengan si considero que están bien".

Para zanjar el tema, el sucesor de Luis Enrique dejó un lema muy motivador de cara a las próximas convocatorias: "Quiero 25 gladiadores que estén conmigo a muerte".