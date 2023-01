Confirmado: Estados Unidos levantará las restricciones a los no vacunados y Djokovic podrá jugar el US Open

Novak Djokovic podrá entrar libremente a Estados Unidos a partir del 11 de mayo de 2023 pese a no contar con la pauta de vacunación contra la covid, o lo que es lo mismo, el serbio podrá pelear por el US Open el próximo septiembre. Así ha quedado confirmado este martes, después de que el gobierno del país anunciara el fin de las restricciones de entrada hasta ahora aplicadas a viajeros no vacunados.

Si las lesiones no lo impiden, el actual número uno del mundo tendrá oportunidad de pelear el título en Nueva York, algo que no ha podido hacer en las dos temporadas previas por las leyes vigentes en territorio estadounidense. Vía abierta para Nole, que tratará de aprovechar tan bien sus opciones como en el Open de Australia en este inicio de temporada para apretar la batalla de títulos de Grand Slam con Rafa Nadal.

Esta noticia abre considerablemente el calendario de Djokovic, pues también podrá participar en el resto de torneos celebrados en suelo estadounidense a partir de mayo, como el ATP 500 de Washington, el Masters 1000 de Cincinnati o el ATP 250 de Winston-Salem.

Eso sí, el anuncio también ha confirmado su ausencia en los dos primeros Masters 1.000 del curso: el de Indian Wells (6-19 marzo) y el de Miami (20 marzo-2 abril), torneos en los que sus perseguidores en el ranking, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, amenazarán el liderato del ránking.