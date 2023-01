El adiós de toda una leyenda del atletismo como Mo Farah está muy cercano. El británico, cuadruple campeón olímpico, aseguró que este 2023 será su último año en activo y que no va a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Farah tendrá 40 años cuando se celebre el Maratón de Londres el 23 de abril en el que podría ser su adiós a la competición. "Ha sido una carrera increíble, y participar en el maratón de Londres es algo muy importante. Me sentí fatal por no correr el año pasado y quiero intentarlo una vez más", declaró.

"Depende de mi cuerpo. Sólo quiero llegar a la línea de salida y ver qué puedo hacer. Voy carrera a carrera. Ya no soy un polluelo, ya no soy la gallina de los huevos de oro. No se puede volver siempre en buena forma y, en mi caso, me encantaría poder terminarla en casa. Nos estamos acercando al final de mi carrera, seguro", prosiguió.

Farah ha descartado la posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos por cuarta vez el año que viene en París, pero ha reconocido que el atractivo de enfundarse el chaleco del equipo de Gran Bretaña aún podría tentarle, con los Mundiales de Budapest de finales de este año como último desfío.

"No voy a ir a los Juegos Olímpicos y creo que 2023 será mi último año. Pero si a finales de año me eligieran por mi país, nunca lo rechazaría. Pero, como he dicho, voy carrera a carrera y me preparo para el Maratón de Londres, que es muy importante", apuntó.