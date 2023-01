Modric, Koke, Alfredo Relaño y el doctor Guillén, premiados por la APDM

El jugador del Atlético de Madrid Koke Resurrección, el centrocampista del Real Madrid Luka Modric, la selección española masculina de baloncesto, el periodista Alfredo Relaño y el doctor Pedro Guillén han sido algunos de los galardonados en la VII Gala de los Premios Anuales de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), celebrada ayer en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital española.

En el evento se distinguió al periodista Alfredo Relaño, exdirector del diario As y exresponsable de deportes de El País, Cadena Ser y Canal Plus, con el 'Premio a la Trayectoria Profesional'. "Es una satisfación enorme, me siento rodeado del deporte y sus héroes hoy. Hemos vivido de esta gente que trabaja por hacer más grande el deporte español. Es una noche muy feliz", manifestó.

Mientras que el doctor Pedro Guillén fue galardonado con el 'Premio Medicina y Deporte'. "Es muy bonito recibir esto de la prensa, he sido muy amigo de la prensa. A los deportistas les digo que el mejor traje para la vida es la formación y a todos se lo inculco. Los deportistas deben saber que su vida de actividad es corta", advirtió Guillén al recoger el premio.

Además, también fue reconocido Luka Modric, por sus cuatro títulos de la pasada temporada con el Real Madrid (Champions, Liga, Supercopa de España y Supercopa de Europa) y su tercer puesto con Croacia en el Mundial de Qatar. "Es una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial, representa perfectamente los valores del Real Madrid. Al margen de los títulos y los premios, él es un ejemplo de profesionalidad y comportamiento", destacó el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, en nombre del croata.

Por su parte, el rojiblanco Koke Resurrección, ya como el futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid (563 hasta el momento), agradeció este reconocimiento tras "muchos años" luchando en el club. "Ha sido difícil superar a Adelardo, ha sido un orgullo superarle. Cuando llegué a ese número lo llevé con tranquilidad. Me queda un año y medio aquí, y luego veremos", afirmó el mediocentro rojiblanco.

La selección española masculina de baloncesto, también reconocida este lunes, alzó el título del Eurobasket 2022 en un "verano histórico". "No estábamos entre los favoritos, pero no tuvieron en cuenta nuestros intangibles, nuestro gen ganador. Tenemos el mejor seleccionador que podemos tener, el papel de Rudy Fernández también ha sido espectacular. Hemos hecho valer la palabra equipo, nadie daba un duro por nosotros", destacó la directora de Competiciones de la FEB, Elisa Aguilar encargada de recoger el galardón.

La APDM reconoció además la labor de la LaLiga Impulso, por la "dotación de casi 2.000 millones de euros que permitirá a los clubes profesionales afrontar la mejora y modernización de sus infraestructuras". El presidente de la patronal, Javier Tebas, puso en valor el "esfuerzo" de los clubes en este proyecto. "Es tan importante como la venta centralizada y las normas de control económico. Supone que todos tengan derecho a crecer para tener una liga competitiva", expresó.

Así como también distinguió los logros del equipo nacional de atletismo, por sus 12 medallas conquistadas entre los Mundiales de Eugene (2) y los Europeos de Múnich (10).

También recogió su galardón la palista madrileña María Corbera, miembro del equipo español de piragüismo, plata y bronce en el Mundial de Halifax (Canadá), y doble medalla de oro y una de plata en el Europeo de Múnich. "Es el principio de algo muy bueno, tengo muchas ganas. Se agradece recibir este premio, porque París 2024 va a traer muchas alegrías. Ahora a disfrutar, pero a seguir trabajando", señaló la deportista.

Y las once jugadoras madrileñas integrantes de las selecciones sub-17 y sub-20 de fútbol femenino, campeonas del mundo en sus respectivas categorías, con once representantes del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Madrid CFF.

El Acciona Open de España de Golf fue reconocido como mejor evento deportivo de 2022, y recibieron dos distinciones el Ayuntamiento de Madrid y a CETURSA-Sierra Nevada. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, agradeció la "labor de los periodistas deportivos". "¡Qué aburrida sería nuestra vida sin vuestra labor", aplaudió, antes de augurar un 2023 "cargado de deporte" tras ser Capital Mundial del Deporte en 2022.

La APDM premió también el Plan Estratégico 2020/2030 de Sierra Nevada, "una joya natural y un espacio para practicar deporte". "Es un reconocimiento a todo un equipo, que está transformando la estación de esquí, con una inversión importante. Estamos preparados para albergar grandes eventos deportivos en nuestra estación de esquí", señaló la presidenta de Cetursa-Sierra Nevada, Marifran Carazo, durante la gala.

La gala contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas; el del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado; el de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Gonzaga Escauriaza; y el de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz.

Entre las autoridades políticas, acudieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Directora General de Deporte Alicia Martín y la concejala de Deporte Sofía Miranda; el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, y el Director General de Deportes Fernando Benzo; el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero; y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y presidenta de Cetursa-Sierra Nevada, Marifran Carazo.