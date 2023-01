La 'misión imposible' de Alcaraz: necesita un regreso impecable para volver al número uno

Se acerca el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas, una esperada vuelta tras varios meses de dura recuperación a la que llega con una 'misión imposible' entre ceja y ceja: recuperar el primer puesto de la clasificación ATP que le fue arrebatado por Novak Djokovic en Australia.

La meta es tan clara como compleja, aterrizar en el primer Masters 1.000 del año- Indian Wells- con más puntos en el casillero que el tenista de Belgrado. Un objetivo que requiere un camino inmaculado desde ya hasta el próximo lunes seis de marzo, y que implica levantar los títulos de Buenos Aires, Río de Janeiro y Acapulco.

El reto es mayúsculo, más aún teniendo en cuenta que el joven tenista de El Palmar no empuña la raqueta en un partido oficial desde el pasado mes de noviembre (Masters 1.000 de París-Bercy), cuando cayó lesionado. Deberá buscar resultados sabiendo que llega con casi tres meses de 'retraso' respecto al resto en términos de ritmo.

De lograrlo, Alcaraz llegaría a Indian Wells con 7.480 puntos, los mismos que tendría el Serbio si se impone en el ATP 500 de Dubai, o lo que es lo mismo, librarían la batalla por esa posición en el suelo californiano (donde Nole no tiene asegurada su presencia si Estados Unidos no levanta las medidas que restringen la entrada al país de personas no vacunadas contra la covid).

Por contra, si el español no protagonizara el milagro, debería mirar por el retrovisor a Tsitsipas, tercero en la clasificación mundial, con enteros para pelear por esa primera plaza. El griego ha demostrado estar en un gran estado de forma en el primer 'grande del año', y ahora sí cree en sus opciones de consagrarse en lo más alto.

En cualquier caso, Alcaraz buscará encadenar la mayor cantidad de partidos posibles sin perder para recuperar el tiempo perdido por la lesión que le privó de participar en el Open de Australia. Así, su camino comenzará a mediados de febrero, en el Open de Buenos Aires que dará comienzo el día trece.