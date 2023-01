Tebas responde a Gil Marín: "No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló este lunes sobre la carta publicada la pasada semana por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, en la que reflexionaba sobre la actuación arbitral en el derbi de Copa del Rey ante el Real Madrid, y se opuso a la opinión respecto frontalmente a las insinuaciones del dirigente atlético.

En la carta publicada por Miguel Ángel Gil Marín, el directivo del Atlético aseguraba que el club que preside Florentino Pérez cuenta con "un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor y crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones".

Javier Tebas dio su opinión acerca de esa carta al ser preguntado por los medios de comunicación durante su asistencia a la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. "No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid. Gil Marín habló no refiriéndose a los árbitros, sino a un entorno mediático que se da siempre con los grandes".

Tienen derecho a opinar lo que quieran

"Los comunicados de los clubes no me sorprenden. El Atlético y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que quieran y además con algo que creo que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que se genera alrededor de los grandes. Pasa en Barcelona y en Madrid", dijo.